Domenica In, Elettra Lamborghini in studio da Mara Venier?

Elettra Lamborghini, dopo Sanremo 2020 finalmente arriverà nello studio di Domenica In di Mara Venier oppure no? Le anticipazioni.

È tutto pronto per una nuova puntata di Domenica In. La conduttrice, Mara Venier, pare che questa volta in studio darà nuovamente spazio ai cantanti che si sono distinti al Festival di Sanremo 2020. Lasciando ovviamente ampio spazio al gossip e alle curiosità. Ma la domanda che si fanno tutti è: Elettra Lamborghini oggi sarà in studio oppure no?

Elettra a Domenica In?

La cantante di “Musica – Il resto scompare”, non ha partecipato infatti alla puntata di domenica scorsa con il famigerato confronto con i giornalisti nella domenica post Sanremo. In tanti si sono chiesti il motivo della sua assenza, dubitiamo che sia per timore dei colleghi. È molto più probabile che Elettra abbia seguito “il suo cuore” e sia tornata a casa a riposarsi o a trascorrere un po’ di tempo con il suo compagno.

Ospiti Domenica In, 16 febbraio 2020: chi c’è oltre a Elettra Lamborghini

Dalle anticipazioni inerenti gli ospiti di Domenica In nella puntata di oggi, 15 febbraio 2020, condotta da Mara Venier, sappiamo che tra gli ospiti ci sarà Elodie. Arriverà anche Levante, che sicuramente verrà un po’ punzecchiata per scoprire se veramente la canzone vincitrice del Festival Di Sanremo 2020, Fai Rumore, di Diodato, era dedicata a lei. E poi chissà, Elettra Lamborghini comparirà finalmente dalla zia Mara oppure no? I social tacciono, per ora nulla si muove.

Bugo nuovamente ospite di Mara Venier

Tra gli ospiti che sono invece certi sul palco di Domenica In c’è lui, Bugo. Christian Bugatti era in coppia sul palco dell’Ariston con Morgan quando ha deciso di lasciare la competizione. Perché? Perché Marco Castoldi ha cambiato in diretta le parole della canzone attaccando il compagno di viaggio soprattutto in merito alla performance della sera prima. Questa è l’unica cosa di certo che sappiamo. Il resto sono solo versioni di uno o dell’altro artista. Sempre attenendoci ai fatti abbiamo visto che Bugo è stato come coccolato dalla RAI, mentre Morgan è stato accolto a braccia aperte in casa Mediaset, soprattutto da Barbara D’Urso che la domenica stessa, post festival, lo ha invitato a Live.

Questa settimana Bugo approderà tra le braccia di Mara Venier e racconterà ancora una volta la sua versione dei fatti. Sicuramente la conduttrice, tra un sorriso e l’altro, cercherà sicuramente di scavare un po’ più a fondo nell’accaduto e capire cosa sia realmente successo tra i due.