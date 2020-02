Elodie racconta un particolare retroscena sulla storia d’amore con Marracash: la confessione a Domenica in, nella puntata di domenica 16 febbraio 2020

Elodie è intervenuta a Domenica in, trasmissione in onda con Mara Venier a Rai Uno, ha parlato della sua esperienza a Sanremo. Ha spiegato che ha dovuto avere molto coraggio per presentarsi a Sanremo. E’ stata una scelta coraggiosa, voleva fare qualcosa di nuovo. Mara Venier le ha fatto tanti complimenti sullo stile che ha portato sul palco dell’Ariston e la cantante è stata molto contenta di sentirsi dire certe cose. Poi, era inevitabile un accenno alla sua storia d’amore con Marracash. Mara Venier fa andare in onda un servizio sul loro amore, tante foto in cui si baciano e si abbracciano. Così, visibilmente emozionata, Elodie si è lasciata andare a qualche racconto su come si sono incontrati e cosa è successo almeno nei primi tempi.

Stanno insieme ormai da un po’, Elodie e Marracash. Ma adesso la cantante ha voluto parlare un po’ di come si sono conosciuti e come è andato il loro rapporto dalle prime volte che si sono visti. Ha spiegato come si sono conosciuti e che all’inizio non gli stava molto simpatico. Poi… ecco le sue parole: “Sono sicuramente felice. L’amore fa bene. Si vede la spontaneità di entrambi. Abbiamo fatto un pezzo insieme, ci siamo incontrati con ‘Margarita’. Pensavo fosse antipatico, non nutrivo molta simpatia nei suoi confronti. Poi ho cambiato idea appena l’ho conosciuto. Gliel’ho fatto capire. Sono una donna che prende decisioni”.

“Ero arrabbiata con i miei genitori”

La cantante ha da poco rilasciato un’intervista a Noisey. Un’intervista in cui racconta il suo quartiere, Quartaccio. Non è una zona ‘facile’ in cui vivere, spiega Elodie, e poi passa a raccontare la sua infanzia. “Ero arrabbiata con i miei genitori”, ammette quando parla della loro separazione.