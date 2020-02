C’è Posta per Te, la sorpresa di Emma Marrone e suo padre per Lidia: parole da brividi

Per la quinta puntata di C’è Posta per Te, Emma Marrone e suo padre sono stati i protagonisti di una splendida sorpresa per Lidia: i dettagli.

La quinta puntata di C’è Posta per Te è stata, così come tutti gli altri precedenti, davvero incredibile. Le storie raccontate da Maria De Filippi sono state tutte eccezionali ed emozionanti. A partire, quindi, dalla fantastica sorpresa dei quattro giudici di Tu si que Vales per Angela. Fino al magico regalo di Emma Marrone e suo padre Rosario per la bellissima Lidia. Chiamata nello studio televisivo del programma di Maria De Filippi, la giovane cantante salentina ha speso delle parole da brividi per la giovane Lidia che, da diverso tempo, soffre di problemi di salute alla tibia. ‘Tu sei da sempre il suo idolo e troverei le parole giusto per aiutare Pino’, queste le parole della padrona di casa per spiegare il motivo della presenza di Emma. Ma ecco tutti i dettagli.

Emma Marrone a C’è Posta per Te insieme a suo padre: la storia di Lidia

Emma Marrone è stata chiamata nella puntata di C’è Posta per Te di ieri sera, sabato 15 Febbraio, per fare una splendida sorpresa a Lidia, una giovane ragazza che, da diversi anni, soffre di un grave malattia alla tibia. È il 2017 quando Lidia e suo padre scoprono questa brutta notizia. E da quel momento, com’è giusto che sia, la loro vita è completamente cambiata. Pino si è reso conto di non essere stato un buon padre in questi anni e, così, decide di fare una splendida sorpresa per lei. Regalandole, quindi, il suo idolo: Emma Marrone.

La presenza di Emma Marrone accanto a Lidia non è affatto passata inosservata. Non soltanto per la ‘destinataria’ di questo splendido regalo, ma anche per tutto il pubblico di C’è Posta per Te. Che, ancora una volta, ha potuto essere partecipe della grande forza e bontà d’animo della cantante salentina. Accanto alla giovane ragazza, l’ex vincitrice di Amici ha detto delle parole davvero da brividi. ‘So come ci si sente. Ho fatto tre volte il giro. È il momento di goderti la vita’, queste le parole iniziali dello splendido discorso di Emma Marrone a Lidia. Che, poi, continua: ‘Si ha paura di essere felici, perché la felicità potrebbe rompersi un’altra volta, ma goditela!’.