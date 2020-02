Fabrizio Corona ha due fratelli: chi sono Federico e Francesco

Chi sono Federico e Francesco Corona, i due fratelli di Fabrizio: cosa fanno nella vita e che rapporto hanno con il Re dei Paparazzi, attualmente in carcere?

Sappiamo moltissimo sulla vita di Fabrizio Corona. Sappiamo della sua storia d’amore infinita con Nina Moric, da cui è nato un figlio, Carlos. Sappiamo che poi ha avuto una relazione con Silvia Provvedi, con Asia Argento… Sappiamo che è in carcere e conosciamo anche parte delle motivazioni che lo hanno portato alla reclusione. Eppure forse non tutti sanno che Fabrizio Corona ha anche due fratelli: Federico e Francesco.

Federico Corona: che lavoro fa e cosa sappiamo

Se Fabrizio Corona è sempre stato al centro delle polemiche con anche molti casi, i due fratelli si sono tenuti un po’ più in disparte, ma Federico Corona, più piccolo di 14 anni, alla fine ha seguito le orme del padre Vittorio e ha lavorato come giornalista in diverse testate come Il Fatto Quotidiano e Sport Mediaset. Ha anche diretto insieme a Fabrizio, Lover, un magazine dedicato proprio al gossip. Inoltre con lui ha anche collaborato alla scrittura del libro di Fabrizio, Mea Culpa – Voglio Che Mio Figlio Sia Orgoglioso di Me, uscito nel 2014. È piuttosto attivo sui social dove infatti possiamo vedere alcuni dettagli curiosi sulla sua vita privata, ma nulla di eclatante. Infatti sulla sua vita privata non sappiamo nulla se non che forse ci fu un flirt tra lui e Cecilia Rodriguez quando Fabrizio stava con Belen. Rumors che però non sono mai stati confermati.

Francesco Corona: rapporto molto burrascoso con il fratello, cosa sappiamo

Francesco Corona, invece, è il fratello più grande e sulla sua vita privata sappiamo veramente molto poco. Il rapporto che ha con il padre di Carlos è infatti molto burrascoso e pare che non scorra buon sangue, anzi. Come riportano diversi giornali pare infatti che Fabrizio abbia espresso parole molto forti nei confronti del fratello, sostenendo di avere molto poco in comune con lui. Di mestiere sappiamo che fa il video maker, ma non abbiamo ulteriori notizie in merito.

Si tiene lontano dai riflettore e non ama molto farsi vedere, né che si parli di lui. L’unica volta che è balzato agli onori delle cronache è stato nel 2015 quando pare si sia scontrato duramente con un paparazzo appostato sotto casa di Nina Moric.