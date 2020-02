Nel corso della registrazione di Uomini e Donne Over c’è stata una furiosa lite tra Gianni Sperti e una dama del parterre: le accuse reciproche.

La puntata di Uomini e Donne Over registrata ieri, sabato 15 Febbraio, è stata davvero scoppiettante. Stando a quanto trapelato dal sito Il Vicolo delle News, in studio si è verificata una furiosa lite tra Gianni Sperti, storico opinionista del programma, e una dama del parterre. A far scoppiare l’incredibile ed acceso scambio di opinioni sarebbe stata, stando a quanto rivelato, una frase provocatoria della donna in questione nei confronti dell’ex ballerino pugliese riguardante la sua precedente storia d’amore con Paola Barale. È proprio per questo motivo che immediata è stata la reazione della spalla destra di Tina Cipollari. Che, come al suo solito fare, non le ha mandate certo a dire. Ecco che cosa è successo. E, soprattutto, di chi parliamo.

Uomini e Donne Over, dura lite tra Gianni Sperti e una dama: cos’è successo

Come dicevamo precedentemente quindi, nel corso della registrazione di ieri di Uomini e Donne Over, Gianni Sperti è stato il protagonista di una furiosa lite con una dama del parterre. Ma procediamo con ordine. Di chi parliamo? Di Barbara De Santi. Ebbene si. Stando a quanto trapelato dal sito web Il Vicolo delle News, sembrerebbe che tra l’opinionista di Uomini e Donne e la storia dama del programma siano volate accuse reciproche. Gianni, dopo l’arrivo di un nuovo corteggiatore per Barbara, ha ironizzato sulla scelta della dama di farlo rimanere. ‘Lo tieni perché è un bel ragazzo o per vive in Svizzera e fa il brocker’, provoca Sperti. Immediata è stata la reazione della De Santi. Che, senza giri di parole, ha chiaramente fatto intendere di non farsi mantenere da nessuno come qualcun’altro all’interno del programma. Insomma, un chiaro riferimento a Gianni. Che, durante una delle recenti puntata di Live, era stato accusato dalla sua ex moglie Paola Barale di essere stata la sola ad aver portato i pantaloni.

Una frase, insomma, che non è assolutamente passata inosservata nemmeno a Gianni Sperti. Che, nonostante la confessione di Barbara di non aver fatto riferimento a lui, ha fatto una clamorosa rivelazione. Ha cacciato fuori, infatti, alcuni screenshot di alcuni commenti che la dama del parterre avrebbe fatto su questo tema. È proprio per questo motivo che, dopo averla ‘inchiodata’, Barbara è scoppiata letteralmente a piangere. Chiedendo scusa a Gianni davanti a tutti. Ed ammettendo, tra l’altro, di essere convinta di stare parlando in una conversazione privata.