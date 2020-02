Grande Fratello Vip, Pupo potrebbe non tornare in trasmissione: è lui a spiegare tutto sui social, ecco cos’è successo al cantante.

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda nel giorno di San Valentino ed è stata davvero scoppiettante. Grande protagonisti, come sempre, Pago e Serena, che hanno avuto ancora una volta un chiarimento dopo le dichiarazioni rilasciate dall’ex tentatore Alessandro Graziani, il quale ha fatto intendere che tra lui e Serena ci sia stato qualcosa dopo Temptation Island Vip. Pago, però, non è stato particolarmente colpito da questo, perché a lui Serena ha raccontato tutto quello che è successo con Alessandro, anche se l’ex tronista non ha voluto parlarne esplicitamente in diretta. Scherzo ‘terribile’, invece, per Adriana Volpe da parte di Alfonso Signorini, che le ha fatto vedere alcune foto di suo marito con un’altra donna. Tutto finto, fortunatamente per Adriana, che ha potuto poi incontrare il suo Roberto. Sorpresa di San Valentino anche per Paola Di Benedetto, che ha ascoltato una canzone scritta per lei dal fidanzato Federico Rossi. Insomma, la puntata è stata davvero imperdibile, ma in studio c’era un grande assente: stiamo parlando di Pupo, che si trovava in America in tournée e ha lasciato Wanda Nara ‘da sola’. Poco fa, però, è arrivato un colpo di scena, annunciato proprio dal cantante, che a quanto pare potrebbe non fare ritorno nello studio del GF Vip: ecco cos’è successo.

Grande Fratello Vip, Pupo choc: potrebbe non tornare in studio, ecco cos’è successo al cantante

Pupo e Wanda Nara sono i due opinionisti di questa edizione del Grande Fratello Vip e i loro siparietti in studio sono davvero imperdibili. Nell’ultima diretta, però, Wanda era da sola in studio, e accanto a lei c’era solo una sagoma di Pupo, impegnato in tournée in America per i quarant’anni del suo grande successo ‘Su Di Noi’. Il cantante, però, ha fatto sapere poco fa su Instagram che potrebbe non tornare in studio. La notizia sembra davvero incredibile, ma è lui stesso a spiegare tutto nel dettaglio. A quanto pare il suo volo da New York ha dovuto fare un atterraggio d’emergenza a Londra a causa di un passeggero ‘indisciplinato’. Il suo ritorno a Roma, dunque, potrebbe essere posticipato al punto da non riuscire a farlo rientrare in tempo per la prossima puntata del GF Vip, che andrà in onda lunedì.

Non sappiamo di preciso cosa sia successo sul volo di Pupo. Il pubblico ovviamente spera che lui riesca a tornare in tempo per la puntata, ma se così non fosse, potrà certamente vederlo nella diretta di venerdì.