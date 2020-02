L’amica geniale, le protagoniste raccontano di uno screzio sul set

Le protagoniste della fiction L’amica geniale si raccontano in un’intervista a Domenica in: parlano anche di uno screzio che hanno avuto sul set

Gaia Girace e Margherita Mazzucco, protagoniste della fiction L’Amica Geniale, in onda su Rai Uno, si sono raccontate in un’intervista rilasciata ai microfoni di Domenica in. Hanno raccontato un po’ il loro rapporto, del successo inaspettato e della fiction che ormai appassiona milioni di persone. Ricordiamo tutti, infatti, i numeri che hanno raggiunto in termini di ascolti alla prima puntata andata in onda lunedì scorso. Le ragazze sono un po’ emozionate, lo si vede appena entrano in studio: “Certo, un po’ ci siamo abituate, ma l’emozione c’è sempre”, spiegano entrambe.

L’amica geniale, Gaia Girace e Margherita Mazzucco a Domenica in: lo screzio sul set

“Come vi spiegate il successo di questa serie?”, chiede Mara Venier. Entrambe sono d’accordo nella risposta: “I temi che racconta questa fiction sono universali. Tutte sono state Lenù e Lila nella vita. Sono temi attuali nonostante la serie sia ambientata negli anni ’50-’60”.

“C’è stato un momento in cui avete litigato?”, chiede ancora la padrona di casa. Così, dopo averci pensato un po’, Margherita e Gaia raccontano un episodio che si è verificato sul set: “Io sono molto spontanea e quindi non voglio provare tante volte la stessa scena, altrimenti poi diventa meccanica”. Dunque, Margherita continua nel racconta: “Io invece voglio faccio attenzione a tutto e per questo voglio provare più volte”. Mara Venier conclude: “Poi avete subito fatto pace, no?”. E loro rispondono in maniera affermativa.

E non sono mancati piccoli momenti d’imbarazzo durante l’intervista, soprattutto quando la zia Mara stava per starnutire, oppure quando chiedeva insistentemente di alzare il volume del microfono in quanto non sentiva le risposte delle ragazze. Scenette quasi comiche che rendono il programma molto piacevole e leggero. Perfetto per la domenica pomeriggio. Gaia e Margherita hanno raccontato diversi retroscena che di sicuro nessuno conosceva. Inoltre, hanno detto che sono arrivate per loro numerose proposte che, però, non possono accettare perché hanno firmato un contratto di esclusiva.