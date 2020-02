Qualche ora fa, Melissa Satta ha raccontato su Instagram di essere stata la protagonista di uno spiacevole imprevisto mentre era in aereo.

Sin dalla sua prima apparizione televisiva, Melissa Satta ha saputo catturare l’attenzione su di sé. Con la sua innata bellezza e semplicità, la giovane velina di Striscia la Notizia ha riscosso un successo davvero clamoroso. Ancora adesso, nonostante i suoi ‘progetti’ siano leggermente cambiati, la moglie di Kevin Prince Boateng detiene un seguito pazzesco. Anche su Instagram, pensate. Proprio sul suo canale social ufficiale, la giovane Satta è solita condividere delle foto che evidenziano alla grande la sua particolare bellezza. Ma non solo. Perché, spesso e volentieri, interagisce con i suoi followers raccontando loro delle sue giornate lavorative e non, ma anche di tutto quello che le accade durante il giorno. Lo ha fatto, ad esempio, pochissimi istanti fa. Quando, tramite un’Instagram Stories, ha informato i suoi fan di uno spiacevole imprevisto di cui è stata protagonista mentre era sull’aereo.

Melissa Satta, spiacevole imprevisto mentre era in aereo: cos’è accaduto

È iniziata una Domenica mattina davvero ‘di fuoco’ per Melissa Satta. Come testimoniato da alcune sue recenti Instagram Stories, l’ex velina di Striscia la Notizia è intenta a prendere l’aereo per recarsi chissà dove. Come sappiamo, suo marito Kevin Prince Boateng gioca, nel ruolo di attaccante, nella squadra turca Besiktas. E, molto probabilmente, la giovane Satta si sta recando proprio da lui. Tuttavia, mentre era sull’aereo pronta a partire, Melissa ha informato i suoi sostenitori di essere stata la protagonista di uno spiacevole imprevisto proprio mentre era comodamente seduta sull’apparecchio. Di che cosa parliamo? Ovviamente, nulla di grave, ci teniamo ad anticiparvelo. Ma vediamo tutti i dettagli:

‘Buongiorno! Sveglia alle 5:00, volo alle 7:30, attesa sull’aereo per 2 ore per pioggia’, queste le parole che Melissa Satta scrive sulla sua recente Instagram Stories. Insomma, un imprevisto non affatto da poco. Perché, stando a quanto scrive l’ex velina, il suo aereo purtroppo non può partire a causa del mal tempo.

L’intolleranza alimentare scoperta qualche mese fa

Come raccontato in un nostro recente articolo, qualche mese fa, Melissa Satta ha scoperto di avere diversi intolleranze alimentari. A confessarlo è stata la diretta interessata. Che, tramite diverse Instagram Stories, ha raccontato ai suoi numerosi ed accaniti sostenitori non di riuscire a digerire latte, burro e formaggi. ‘Il mio corpo non li tollerava più e mi stava provocando tanti problemi di salute’, dice l’ex velina di Striscia la Notizia. Insomma, una scoperta davvero ‘clamorosa’, ma che è stata necessaria per evitare complicazioni future.

