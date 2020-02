Morgan e Bugo: tutti i MEME più divertenti che circolano nel web

Tutti i meme più divertenti in assoluto sull’abbandono di Bugo dal palco di Sanremo 2020 e sul testo modificato da Morgan della canzone in gara, Sincero.

Parliamoci molto chiaro. Qual è la canzone che maggiormente vi è rimasta in testa dopo questo Sanremo 2020? A parte “Musica” di Elettra Lamborghini che si aggrappa alle sinapsi come un’ape sul miele (che piaccia oppure no non importa), la hit che si è addentrata nella nostra memoria è la versione “nuova” di Sincero. Morgan infatti, in gara con Bugo sul palco del Teatro Ariston per il settantesimo Festival, ha pensato bene di modificare il testo della canzone in gara, riempiendolo di accuse nei confronti del suo compagno di viaggio.

Il caso Bugo-Morgan: cosa era successo?

Sono stati un paio i punti salienti che ci hanno fatto risvegliare dal divano. Primo fra tutti il testo. In secondo luogo la reazione di Morgan che, dopo aver insultato elegantemente il suo compagno di viaggio, si stupisce del fatto che Bugo lasci il palco e si chiede: “Dov’è Bugo?”. La dinamica dell’accaduto è piuttosto semplice, ma scoprire la verità invece richiederebbe l’intervento di The Mentalist. Chi aveva ragione? Chi torto? Era tutto un gigantesco complotto perché, altrimenti, il brano Sincero, sarebbe finito nel dimenticatoio? Difficile a dirsi anche perché sia Morgan che Bugo stanno dando versioni completamente diverse. Bugo, tra le braccia di mamma Rai, piange metaforicamente sostenendo di essere stato maltrattato e bullizzato da Morgan. Marco Castoldi dal canto suo è stato accolto a microfoni aperti da Barbara D’Urso che ha immediatamente colto la palla al balzo invitando il cantante la domenica stessa a Live! Non è la D’Urso per farsi raccontare l’accaduto e fargli suonare in diretta nuovamente la sua versione rivisitata del brano.

I meme su Bugo e Morgan più belli di Instagram

Cosa ricorderemo di Sanremo 2020 quindi? I vestiti di Achille Lauro e Morgan che cerca Bugo. Ecco perché, infatti, il web è letteralmente esploso con Meme e Gif relative all’accaduto tra i due cantanti. Si spazia tra conversazioni, video assurdi, facce di Morgan che si aggira nelle situazioni più disparate… Chi più ne ha più ne metta. Ecco allora la nostra personalissima cernita dei migliori MEME su Morgan e Bugo.