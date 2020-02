Nuovo attacco di Salvo Veneziano al GF VIP: l’ex concorrente del reality show tira in ballo anche Pietro Taricone, ecco le sue parole

Salvo non ha assolutamente digerito la squalifica nella quarta edizione del Grande Fratello Vip e soprattutto l’atteggiamento della produzione nei suoi confronti. Il pizzaiolo siracusano, infatti, non figura nel parterre di ex concorrenti che figurano in studio. Da regolamento, infatti, i concorrenti squalificati non potrebbero figurare in studio. Salvo, dopo la squalifica, ha lanciato numerosi attacchi al reality show. L’ex gieffino, in un’intervista radiofonica nel programma “Non succederà più“, ha rivelato che Signorini gli aveva detto che la squalifica era servita per calmare le acque, ma in realtà sapeva che era una brava persona. Peccato che, secondo Salvo, la settimana dopo il conduttore del reality show abbia accostato il suo nome alla violenza sulle donne.

Salvo Veneziano, nuovo attacco al GF VIP

Domani sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il reality show si avvicina alla tanto attesa finale. Nel frattempo, però, Salvo ha lanciato un nuovo attacco al programma condotto da Alfonso Signorini. Il pizzaiolo siracusano ha rivelato un clamoroso retroscena sul suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Salvo, infatti, avrebbe voluto portare nella casa una maglietta con una stampa riguardante Pietro Taricone, concorrente della prima edizione del reality show tragicamente scomparso nel 2010. Secondo quanto dichiarato dal pizzaiolo, però, la produzione l’avrebbe impedito. Il pizzaiolo, infatti, ha scritto su Instagram: “Dobbiamo sequestrarla perchè può condizionare il pubblico a tuo favore” riportando le parole probabilmente dette dalla produzione del reality show. Salvo poi ha aggiunto: “Non è una maglia che può fare la differenza. Era portare lui con me dentro la casa. A differenza vostra che nel ventennale non c’è stato un minimo accenno a Pietro“.

Un duro attacco da parte di Salvo, che in queste ultime settimane si sta togliendo molti sassolini dalle scarpe.