Wanda Nara, duro attacco del padre: dichiarazioni choc

Il padre di Wanda Nara, Andrés, ha rilasciato un’intervista in cui attacca duramente la figlia: dichiarazioni choc da parte dell’uomo

Wanda è sicuramente un personaggio che divide il pubblico. La procuratrice, nonché compagna di Mauro Icardi, ha fatto fatica ad affermarsi in Italia per via delle vicende che l’hanno vista coinvolta nel triangolo amoroso con Maxi Lopez (ex marito) e Icardi (attuale compagno). Da personaggio sportivo, la Nara è diventata anche personaggio televisivo: l’argentina è l’opinionista della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Prima, però, è stata opinionista a Tiki Taka e se nel salotto di Pierluigi Pardo è stata ‘poco apprezzata’ dal pubblico, nel reality show invece ha riscosso un clamoroso successo.

Wanda Nara, duro attacco del padre

Wanda, oltre ad aver avuto problemi con il pubblico e con alcune tifoserie, ha avuto anche diverse discussioni con i propri familiari e con i familiari di Mauro Icardi. L’opinionista del GF VIP 4 ha avuto non pochi problemi con Ivana Icardi. Secondo la sorella di Mauro, Wanda avrebbe allontanato il calciatore da tutta la sua famiglia. La Nara, però, sembra aver problemi anche con i propri familiari. Il padre Andrés, in un’intervista rilasciata a radio Mitre, ha dichiarato: “Wanda dovrebbe imparare dalla sorella Zaira. Quando capisco di aver fatto una stupidaggine, sono il primo a dire di aver sbagliato. Zaira si comporta come me, Wanda no. La relazione che ho con Zaira è totalmente diverse. Non le ho mai chiesto di aiutarmi nella relazione con Wanda”. L’uomo, poi, ha rincarato la dose, aggiungendo: “Si è persa nella sua fama e nel denaro“.

Parole veramente forti, che sicuramente colpiranno l’opinionista del reality show di Canale 5. Wanda, però, non ha mai voluto commentare in televisione o sui giornali le proprie diatribe familiari. È probabile, dunque, che le parole di Andrés non riceveranno una risposta pubblica dalla figlia.