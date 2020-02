In che anno è ambientato l’Amica Geniale e dove si svolgono le vicende?

Dove è ambientato l’Amica Geniale e in che anno si svolgono tutte le vicende delle due amiche? Ecco cosa sapere.

Questa sera va in onda una nuova puntata della seconda stagione de L’Amica Geniale – Storia del Nuovo Cognome. Le protagoniste sono sempre loro, che con le loro vicessitudini e storie personali ci terranno letteralmente incollati allo schermo. Per chi però si fosse perso la prima stagione o non conoscesse l’adattamento televisivo, né il libro da cui è tratta la serie tv, probabilmente ci sono alcune domande che i fan si stanno ponendo. In che anno è ambientata la serie L’Amica Geniale? E quali sono le location che fanno da sfondo alle loro avventure?

Di cosa parla l’Amica Geniale: trama

Come prima cosa dobbiamo sapere che la fiction, l’Amica Geniale nasce come romanzo di Elena Ferrante. È una serie di volumi di cui il primo, è stato pubblicato nel 2011 e gli altri rispettivamente nel 2012, 2013 e 2014. Si racconta la storia di due ragazze Elena detta Lenù e Raffaella detta Lila. Le due sono accomunate da una insofferenza verso le regole, ma anche da una grandissima intelligenza. Dopo le elementari le loro vite si separano, ma non la loro amicizia che resta solida e si rafforza ancora di più dopo le prime complicazioni sentimentali.

Dove è ambientata la serie?

Per quanto riguarda dove è ambientata L’Amica Geniale, sappiamo che la città che fa da sfondo a questa narrazione è Napoli, nello specifico il Rione Luzzatti di Gianturco. Qui, nella scuola, le due amiche si conoscono. In Corso Umberto invece Lila compra il suo abito da sposa mentre Elena girovaga spesso nella zona di Piazza Dante. Tutta la città di Napoli quindi fa da sfondo alle vicende delle due amiche. Da Piazza Martiri, passando a via Chiaia, il Teatro San Carlo, Posillipo…

In che anno è ambientata l’Amica Geniale?

Per quanto riguarda invece l’anno in cui è ambientato l’Amica Geniale non c’è una data specifica, diciamo che le vicende si svolgono tra gli anni ’50 e gli anni ’60.

In una Napoli come abbiamo detto che è splendida, ma con una mentalità della popolazione italiana tutta ancora molto retrograda. Le donne, quindi anche le due protagoniste, devono stringere i denti.