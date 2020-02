Amici 19, Valentin infiamma il web: foto in mutande e fisico scolpito

Valentin Alexandru, ballerino di Amici 19, ha pubblicato una foto in mutande, mettendo in mostra il suo fisico scolpito e infiammando il web

Valentin è uno dei ballerini del serale di Amici: l’allievo della scuola di Maria De Filippi ha staccato il pass nelle scorse settimane. Il suo percorso nel talent show è stato molto discusso. Il ballerino inizialmente era abbastanza osteggiato dalla professoressa Celentano e durante il percorso nella scuola più famosa della televisione italiana ha cercato di farle cambiare idea. Il ballerino alla fine ci è riuscito, riuscendo a conquistare la maglia per il serale prima di alcuni suoi compagni di squadra. Adesso dovrà dimostrare il suo valore ai giudici del serale.

Amici 19, Valentin infiamma il web: foto in mutande

Il ballerino rumeno è uno dei favoriti per trionfare nella propria categoria. Durante il suo percorso nel talent show di Canale 5 ha sempre messo in mostra il proprio talento e soprattutto il proprio carattere. Il ballerino minacciò addirittura di abbandonare la scuola perchè non veniva apprezzato da alcuni professori. Egli ottenne di essere giudicato da un professore di latino, che in ogni puntata pomeridiana sostituisce uno dei professori della categoria danza. Il ballerino è uno dei più amati dal pubblico del talent show di Maria De Filippi. Oltre ad essere apprezzato per la sua bravura e per la sua tecnica straordinaria, il rumeno ha conquistato le donne con la sua bellezza. Essendo un ballerino, la forma fisica è una priorità e infatti ha un fisico scolpito. I suoi muscoli fanno impazzire le donne che seguono il talent show e i suoi addominali sono applauditissimi in studio.

Ieri pomeriggio, il ballerino del talent show ha pubblicato una foto in mutande, mandando in visibilio il web. L’allievo della scuola di Maria De Filippi ha messo in mostra il suo fisico scolpito e un cambio di look che non è passato inosservato. Il ballerino, infatti, ha pubblicato la foto con i capelli sciolti e il suo nuovo look ha ottenuto migliaia di like.