Grande Fratello Vip, il drammatico passato di Andrea Montovoli: l’ha confessato solo adesso

GF Vip, Andrea Montovoli ha avuto un passato davvero drammatica: il concorrente della casa più spiata d’Italia l’ha confessato solo adesso.

È uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip che più ha catturato l’attenzione su di sé, Andrea Montovoli. Mai al centro di una vera e propria discussione, il giovane attore di ‘Scusa, ma ti voglio sposare’ ha saputo ampiamente dimostrare il suo forte carattere. Perché, se da una parte, Montovoli vanta di una bellezza e di un fascino davvero smisurati, dall’altra Andrea conta di un carattere davvero molto forte. Certo, merito del fatto che, all’età di 12 anni, ha perso suo padre. Quindi, è stato costretto a crescere un po’ troppo in fretta. Ma non solo. Perché, da come raccontato in prima persona a Paolo Ciavarro, l’attore non ha avuto affatto un passato facile. Non ne ha mai fatto mistero. Eppure, soltanto adesso ha confessato questo ‘dramma’ che si porta dentro da diverso tempo. Ecco di che cosa parliamo.

Andrea Montovoli, il passato drammatico raccontato al GF Vip: che cosa è successo

Qualche settimana fa, Andrea Montovoli aveva già accennato qualche cosa al suo compagno di viaggio. Dopo essersi raccontato all’interno del confessionale del Grande Fratello Vip, il bell’attore aveva confessato di essere riuscito a raccontare, dopo diversi anni, di un avvenimento capitatogli più di 17 anni fa. Ed era proprio per questo motivo che, molto probabilmente, era pronto ad abbandonare il gioco. Adesso, a distanza di diverse settimane, il buon Montovoli è ritornato sull’argomento. E, sempre a Paola Ciavarro, ha confessato di non aver avuto un passato affatto facile. Non sappiamo cosa gli sia successo realmente. Anche perché, in entrambe le circostanze, Andrea non ne ha parlato liberamente. Fatto sta che, per la prima volta, al suo compagno di viaggio ha raccontato che questo episodio ha completamente cambiato la sua vita. ‘Era San Valentino di 17 anni fa, avevo 18 anni’, racconta Andrea senza mai scendere nei particolari.

‘Parliamo di sei mesi vissuti in quel modo e gli anni a seguire poi’, continua il racconto Andrea. Insomma, da come si può chiaramente intendere dalle parole utilizzate da Andrea Montovoli questo è, senza alcun dubbio, un vero e proprio dramma. Dal quale, come dicevamo precedentemente, ha sicuramente tratto del positivo: ‘Non me ne pento, perché ho saputo vedere il bicchiere mezzo pieno’. Tuttavia, non sappiamo a cosa si riferisce nello specifico l’attore. Perché, fino a questo momento, Andrea non ne aveva mai parlato prima. Chissà, l’argomento verrà trattato nel corso della puntata di questa sera? Staremo a vedere! In fondo, non mancano così tante ore, no?