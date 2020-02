Anna Tatangelo ripresa durante l’allenamento: il leggins è aderente, lo zoom proprio lì infiamma

In alcune delle sue recenti Instagram Stories, Anna Tatangelo viene riprese durante l’allenamento in palestra: il leggins è aderente, lo zoom va proprio lì.

Una cosa è certa: Anna Tatangelo ci tiene particolarmente alla sua forma fisica. È proprio per questo motivo che, qualche istante fa, la giovane cantante di Sora si è lasciata riprendere durante il suo allenamento quotidiano. Ebbene si. Molto probabilmente, ancora prima di dedicarsi ai suoi impegni lavorativi odierni o, addirittura, terminati i suoi doveri nello studio di registrazione, la compagna di Gigi D’Alessio ha dedicato qualche ora a se stessa e, soprattutto, al suo benessere fisico. Inutile a dirvi che, da come mostrato in alcune sue recenti IG Stories, l’allenamento al quale si è sottoposta la Tatangelo è davvero duro e faticoso. Tuttavia, ciò che cattura l’attenzione è un’unico dettaglio. Mentre Anna si lascia riprendere durante un esercizio, l’inquadratura della fotocamera va a finire proprio lì. Dove? Tranquilli, vi sveliamo tutto noi.

Anna Tatangelo durante l’allenamento: lo zoom va a finire proprio lì

‘Chi bella vuole apparire, un po’ deve soffrire’, queste le parole recitate da un famoso detto e che, stando a quanto si apprende da alcune sue recenti Instagram Stories, Anna Tatangelo sta alla perfezione. Qualche istante fa, come dicevamo precedentemente, la giovane cantante di Sora si è lasciata riprendere durante il suo allenamento in palestra. Vanta di una forma fisica davvero perfetta, la compagna di Gigi D’Alessio. E, guardando con attenzione i duri e faticosa esercizi ginnici, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Infatti, è proprio durante uno di essi che la bellissima Tatangelo si lascia riprendere sul suo canale social ufficiale. Tuttavia, a catturare l’attenzione è il ‘particolare’ zoom che viene applicato durante l’esercizio. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più vicino:

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, l’inquadratura del telefono che, in quel preciso momento, riprende Anna va a finire proprio sul suo Lato B. Che dire? Beh, è davvero da urlo! Ma pensate sia finita qui? Assolutamente no! Vediamo insieme cos’altro ha mostrato dopo:

Non soltanto, quindi, Lato B da urlo, ma anche degli addominali davvero pazzeschi. Certo, avevamo modo di poterli notare già in una foto recente, anzi in diverse, della cantante, ma adesso ne abbiamo avuto la conferma. Insomma, gli allenamenti saranno pure duri e faticosi, ma i risultati si stanno vedendo davvero alla grande. Prova costume 2020 pienamente superata. Siete d’accordo?

