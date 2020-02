Belen Rodriguez, la notizia tanto attesa: l’annuncio poco fa su Instagram

Qualche istante fa, Belen Rodriguez ha finalmente dato ai suoi followers una notizia tanto attesa: l’annuncio è stato dato su Instagram.

Non aspettavamo altro che questa splendida notizia. Qualche ora fa, Belen Rodriguez è stata la protagonista di un incredibile annuncio a sorpresa per i suoi followers. Ebbene si. Di ritorno da una fantastica vacanza d’amore, in occasione di San Valentino, con il suo Stefano De Martino, la showgirl argentina si è messa subito a lavorare. Poco tempo fa, l’abbiamo vista durante un duro e faticoso allenamento fisico. Ma non solo. Perché, ultimati gli esercizi, la bellissima Rodriguez è ritornata subito a lavorare. Lo ha rivelato la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. Ma sapete dove è ritornata l’argentina? Siete curiosi di saperlo? Tranquilli, vi sveleremo ogni minimo dettaglio di questa notizia tanto attesa.

Belen Rodriguez, la notizia tanto attesa: presto la rivedremo in tv

È pronta a ritornare in tv, Belen Rodriguez. Ebbene si. Dopo la splendida esperienza a Tu si que Vales, l’argentina è pronta ad incantare tutti i suoi cari ed affezionati sul piccolo schermo. Si, è proprio questa la splendida notizia che, pochissime ore fa, la moglie di Stefano De Martino ha dato sul suo canale social ufficiale. Su Instagram, infatti, la modella è solita condividere davvero tutto con i suoi followers. Ed è proprio per questo motivo, quindi, che non poteva affatto fare a meno di renderli partecipi di questa notizia tanto attesa. Ma di che cosa parliamo? Ecco la rivelazione a sorpresa fatta sui social:

Ebbene si, cari lettori di Sologossip. Belen Rodriguez non solo ritornerà in televisione, ma ritornerà al timone di Colorado Café. Dopo quasi un anno dalla sua ultima apparizione sul famoso palco comico di Italia Uno, l’argentina è stata scelta come timoniera, accanto a Paolo Ruffini, di questa nuova edizione. Noi non vediamo l’ora di vederla, voi?