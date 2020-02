Chi è Asia Valente: età, vita privata e account Instagram

Se qualcuno non conoscesse Asia Valente, di seguito vi diciamo chi è, le notizia sulla sua vita privata e dove trovarla su Instagram

Asia è una delle aspiranti concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La modella e influencer è stata annunciata nella puntata in onda il 17 febbraio su Canale 5. Il conduttore Alfonso Signorini, insieme al suo team di autori, hanno deciso di mandare nella casa più spiata d’Italia una nuova concorrente. Le tre papabili concorrenti sono: Teresanna Pugliese, Sara Soldati e appunto la bellissima Asia. Se qualcuno non la conoscesse, di seguito vi diciamo chi è, le notizie sulla sua vita privata, sulla carriera e dove trovarla su Instagram.

Chi è Asia Valente?

Asia è nata a Benevento, in Campania, nel 1997. La sua età, dunque, è di 22 anni. Dopo aver concluso gli studi nel suo paese d’origine, si è trasferita a Milano per sfondare nel mondo dello spettacolo e della moda. Nel 2018 ha partecipato a Saranno isolani, un reality show ideato dalla produzione de L’Isola dei Famosi. Prima di essere un’aspirante concorrente del GF VIP 4, dunque, Asia è stata un’aspirante concorrente de L’Isola dei Famosi. Nonostante non sia riuscita a vincere il reality show, la Valente ha ottenuto un gran successo e su Instagram (@asiavalentereal) il suo account è letteralmente schizzato. Oggi la modella e influencer conta oltre 800 mila seguaci, ma se dovesse partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini potrebbe arrivare ad un milione di seguaci sul popolare social network. La Valente è stata protagonista anche di uno scherzo de Le Iene: la modella e influencer, infatti, dichiarò di essere disposta a tutto per partecipare ad un reality show, addirittura sposare un uomo che non amava. La redazione de Le Iene organizzò uno scherzo molto crudele alla modella, facendole credere di partecipare ad un reality con personaggi molto famosi. Anche in quel caso, lo scherzo le ha consentito di avere una bella notorietà sui social. La Valente è riuscita a comparire anche su un numero della prestigiosa e piccatissima rivista Playboy e lo scorso novembre ha addirittura inciso un brano, “Drip“.

Su Instagram la modella e influencer posta spesso foto in costume, mettendo in mostra tutte le sue curve da urlo. I post ovviamente raggiungono migliaia e migliaia di like e i commenti sono sempre super positivi. La Valente spera di entrare nella casa più spiata d’Italia per avere finalmente l’opportunità tanto desiderata. Le sue docce farebbero impazzire milioni e milioni telespettatori italiani.