Chi è Sara Soldati: età, vita privata e account Instagram della modella

Se qualcuno non conoscesse Sara Soldati, di seguito vi diciamo chi è, la sua età e le notizie sulla sua vita privata e l’account Instagram della modella

Sara è un nome caldo nelle ultime ore: la modella e influencer pare sia entrata nel mirino del Grande Fratello Vip. La Soldati potrebbe essere una delle nuove concorrenti della quarta edizione del reality show. Il suo nome è stato anticipato questa mattina insieme a quelli di Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti e Natalia Bush. La notizia, però, non è ancora ufficiale e di conseguenza sono solo indiscrezioni. Se dovesse essere confermato, la modella dovrebbe vedersela con le altre due aspiranti concorrente per entrare ufficialmente nella casa più spiata d’Italia. Se qualcuno non conoscesse la Soldati, di seguito vi diciamo chi è, la sua età, la sua professione, le notizie sulla sua vita privata e come trovarla su Instagram.

Chi è Sara Soldati?

Sara potrebbe essere una delle nuove concorrenti del GF VIP 4. La Soldati è una modella e influencer da oltre un milione di seguaci su Instagram ed ha 21 anni. La modella ha costruito la sua fortuna proprio grazie al popolare social network. Le foto della Soldati sono piene di like e le sue stories sono molto visualizzate. L’account della modella (@sara.soldati) potrebbe avere un’impennata se dovesse partecipare al reality show di Canale 5. Sara ha fatto parlare di sé in estate, quando è stata paparazzata in compagnia di un calciatore molto famoso. Stiamo parlando di Thibaut Courtois, estremo difensore del Real Madrid e della nazionale belga. I due sono stati pizzicati insieme ad Ibiza, dove hanno trascorso le vacanze estive. La coppia pare abbia avuto un flirt passeggero, al momento infatti la Soldati dovrebbe essere single. Se la modella e influencer è riuscita a far girare la testa al calciatore dei galacticos, non immaginiamo cosa possa combinare all’interno della casa più spiata d’Italia. Antonio Zequila la accoglierebbe a braccia aperte e si fionderebbe su di lei dopo il buco nell’acqua fatto con Clizia Incorvaia. Riguardo alla vita privata della Soldati, conosciamo solo il presunto flirt con il portiere belga. Se la modella dovesse partecipare al reality show, la sua vita privata finirebbe sotto l’occhio indiscreto del gossip e potrebbe uscir fuori altri flirt amorosi.

Ripetiamo che l’ingresso della Soldati nella casa del Grande Fratello Vip al momento è solo un’indiscrezione apparsa su alcuni siti e blog. Per saperne di più dovremo seguire la puntata di questa sera del reality show di Canale 5. Sara, nel frattempo, è in viaggio verso Roma, come testimoniato dalla sua stories.