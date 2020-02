Chiara Ferragni, brutto imprevisto in montagna: l’influencer non sta bene

Chiara Ferragni, brutto imprevisto durante il soggiorno in montagna con la famiglia: l’influencer posta una foto sui social in cui si nota che non sta bene. Abbracciata al marito, il commento sotto la foto non lascia dubbi, vediamo cos’è successo

Chiara Ferragni è davvero inesauribile, la sua vita viaggia ad un quarto di miglio alla volta. Impegnatissima e instancabile, non è mai nello stesso posto per più di 7 giorni e sebbene questo possa sembrare eccitante, per chi vive una vita così ricca di impegni, non è difficile che il fisico ne risente, ed è ciò che è capitato alla fashion influencer per eccellenza. Nelle scorse settimane la Ferragni si era recata nella sua dimora degli States per portare avanti il tour promozionale del suo film ‘Chiara Ferragni – Unposted’, cogliendo l’occasione anche per andare al party di Vanity Fair organizzato per gli Oscar come da consuetudine. Insomma, sono state delle settimane impegnativa e frenetiche per la donna e per suo marito, che come sempre l’ha accompagnata con grande orgoglio. Dopo tutto questo lavoro i due hanno deciso di trascorrere qualche giorno in montagna con la famiglia e il piccolo Leone, che nel frattempo è stato affidato alle cure amorevoli ed esperte dei nonni. Ma in montagna non tutto è andato come previsto e l’influencer ha iniziato ad avere problemi di salute.

Chiara Ferragni, brutto imprevisto in montagna: non si sente bene

Dopo il tour promozionale di ‘Chiara Ferragni – Unposted’ e la notte degli Oscar, è rientrata in Italia per poter riabbracciare finalmente il piccolo Leone, che nel frattempo era stato affidato alle cure esperte ed amorevoli dei nonni. Rientrata in patria, Chiara, Fedez, il piccolo Leone e tutta la famiglia si sono recati in montagna, per poter trascorrere qualche giorno nel più totale relax e spensieratezza, che purtroppo però per la donna è durato poco. La Ferragni è stata infatti colpita da una brutta influenza che l’ha costretta a letto, coccolata tra le braccia del marito Federico.

Ieri mattina è apparsa più colorita in viso, ma si possono comunque notare gli occhi lucidi e gonfi, di chi non si sente bene.Questo imprevisto oltre che a metterla KO, le ha ovviamente impedito di partecipare alle attività di montagna organizzate con le sorelle. Non ci resta che augurarle una pronta guarigione, nella speranza che si riguardi dal sostenere ritmi lavorativi così sostenuti, come quelli degli ultimi periodi. Le foto del party di Vanity Fair, potete trovarle QUI.