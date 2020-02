In una delle sue ultime foto su Instagram, Chiara Ferragni si lascia immortalare con indosso un costume striminzito: quel dettaglio non sfugge.

Nonostante lo spiacevole imprevisto capitatole durante la sua splendida vacanza in montagna, Chiara Ferragni non ha affatto perso occasione di poter condividere delle foto pazzesche. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, con indosso un costume striminzito, la giovane influencer ha lasciato senza parole tutti i suoi followers. Come raccontato in diversi nostri articoli, la moglie di Fedez è solita condividere scatti fotografici pazzeschi. Tuttavia, quest’ultimo, condiviso sul suo canale social ufficiale, ha catturato l’immediata attenzione dei suoi followers. Non soltanto per la sua bellezza, ma anche per un ‘particolare’ dettaglio che, da quanto si evince da alcuni commenti giunti a corredo dello scatto, non è assolutamente passato inosservato. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Chiara Ferragni, costume striminzito che mostra ‘troppo’: il dettaglio non sfugge

Non soltanto madre a tempo, moglie e fashion blogger, ma anche autrice di una linea di abbigliamento. E, soprattutto, di costumi di bagno. Ecco. È proprio per mostrare uno dei capi di questa nuova collezione che Chiara Ferragni ha condiviso uno scatto social davvero da urlo. Con indosso un delizioso costume tutto intero, colorato e troppo piccolo, la giovane influencer ha lasciato tutti i suoi followers senza fiato. Non soltanto, badate bene, perché il bikini è striminzito e mette in chiara evidenza le sue forme, ma anche per un particolare dettaglio che balza agli occhi de suoi sostenitori. Lo testimoniano, non a caso, i numerosi commenti giunti a corredo di tale scatto. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo capire, dapprima, di che cosa parliamo nel dettaglio:

Una foto davvero deliziosa, vero? Tuttavia, a catturare l’attenzione è un unico dettaglio. E sono i commenti a testimoniarlo. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo?:

In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario: il costume è davvero bellissimo, vero?