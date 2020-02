Diletta Leotta, incredibile attacco nei suoi confronti: parole davvero forti

Dilette Leotta, incredibile attacco nei confronti della conduttrice sportiva di Sky: le forti parole arrivano proprio da lei, ecco di chi parliamo.

Diletta Leotta è stata una delle protagoniste indiscusse di Sanremo 2020. Madrina sia della prima che dell’ultima puntata del festival, la giovane conduttrice sportiva di Sky ha lasciato tutti senza parole. Non soltanto per la sua bellezza, sia chiaro. Anche perché, date le numerose foto presenti sul suo canale social ufficiale, ne abbiamo piena consapevolezza. Ma anche per la sua bravura e professionalità. Per niente ‘spaventata’ dall’immensità dell’Ariston, la catanese ha dimostrato abbondantemente di saper padroneggiare alla grande un palco immenso. Certo, le gaffe non sono affatto mancate, ma sono davvero di poco conto. Soprattutto se si considerano i momenti indimenticabili della sua esperienza. Tuttavia, a pochi giorni dalla fine della manifestazione musicale, la Leotta è stata la destinataria di un incredibile attacco. Di che cosa parliamo? E, soprattutto, chi ha espresso delle parole davvero forti nei suoi confronti? Ecco tutti i dettagli.

Diletta Leotta, incredibile attacco: le dure parole arrivano proprio da lei

Affiancata da Rula Jebreal, Diletta Leotta è stata la compagna di viaggio di Amadeus durante la prima puntata del Festival di Sanremo 2020. È proprio in quest’occasione che la giovane conduttrice sportiva ha incantato e sorpreso tutti con un interessante monologo sulla bellezza. Se da una parte la giornalista è stata la voce di un emozionante discorso riguardante la violenza della donne, dall’altra la giovane catanese ha voluto affrontare una tematica in ugual modo importante: l’influenza della sua bellezza nel mondo del lavoro. Parole che, come raccontato in un nostro recente articolo, non sono affatto passate inosservate. Tanto che, l’indomani, Francesca Barra e tantissime altre donne hanno voluto esprimere la loro opinione al riguardo. Tuttavia, a distanza di qualche giorno, la catanese è stata la destinataria di un nuovo e duro attacco. Sapete da parte di chi? Scopriamolo insieme:

Ebbene si. Catena Fiorello, sorella del grande Rosario, in una recente intervista per Il Corriere della Sera, ha espresso delle dure parole su Diletta Leotta e, soprattutto, su quel famoso monologo di cui abbiamo parlato in alto. ‘Se dice che la bellezza è un dono, non aggiunge qualcosa alla buona causa delle donne’, si legge sul giornale.

La risposta di Diletta alle polemiche

Le polemiche suscitate dopo il monologo di Diletta non sono affatto passate inosservate. Nemmeno alla dirette interessata, pensate. In una recente intervista, infatti, la conduttrice aveva risposto a tutte queste polemiche sostenendo che il suo discorso non era stato affatto capito.