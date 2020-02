Elettra Lamborghini scatenata: slip sgambato e Instagram ‘in fiamme’

Elettra Lamborghini scatenata tra le stories di Instagram: la cantante indossa uno slip super sgambato e il popolare social network va ‘in fiamme’

Elettra è una delle cantanti più in voga dell’ultimo periodo. La rampolla della famiglia Lamborghini ha conquistato molti fan in Italia e, dopo la partecipazione alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, è partita con l’instore per salutare tutti i suoi seguaci. I fan hanno seguito la Lamborghini anche nella città dei fiori, dove hanno fatto file immense per salutare la cantante del brano Pem Pem. Il suo brano sanremese, nonostante non abbia avuto un gran successo sul palco dell’Ariston, è uno dei più ascoltati sulle piattaforme di streaming. Ieri pomeriggio, Elettra è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, dove è stata protagonista di un momento molto imbarazzante (LEGGI QUI L’ARTICOLO).

Elettra Lamborghini, slip sgambato e Instagram ‘in fiamme’

Le giornate della Lamborghini sono molto movimentate. Ieri, dopo l’intervista nello studio di Domenica In, la cantante si è messa subito in viaggio per raggiungere un nuovo instore e salutare i suoi tantissimi fan. Elettra avrà terminato sicuramente in tarda serata e sarà tornata distrutta a casa (o in albergo). La cantante di Pem Pem, però, riesce ad affrontare la giornata sempre con energia e positività. Oggi ad esempio, dopo aver salutato i suoi seguaci con il classico buongiorno ‘alla Giurato’, ha pubblicato una stories su Instagram dove ha messo in mostra tutta la sua energia e la sua carica. La Lamborghini ha pronunciato qualcosa che non siamo riusciti a carpire e poi si è messa davanti allo specchio mostrando il suo outfit mattutino. La cantante aveva una maglietta che le arrivava alla pancia e soprattutto indossava uno slip molto sgambato.

La stories pubblicata dalla Lamborghini ovviamente ha reso bollente il popolare social network. I suoi seguaci sicuramente l’hanno girata tra i vari direct.