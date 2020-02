In quest’ultima foto su Instagram, Elisa De Panicis si lascia immortalare con indosso un costume piccolo: l’inquadratura mostra un po’ troppo.

Elisa De Panicis: un nome, una garanzia. Come ben sapete, è stata una delle concorrenti del Grande Fratello Vip che, data la sua particolare bellezza, ha riscosso un interesse davvero clamoroso. Seppure il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia sia durata pochissime settimane, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta riscuotendo un successo spietato soprattutto su Instagram. Sul suo canale social ufficiale, infatti, la giovane modella è solita condividere delle foto davvero deliziose. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, prima di recarsi nuovamente a Roma per una nuova puntata del GF Vip, ha voluto trascorrere una piacevolissima giornata alle terme in Toscana. È proprio qui, infatti, che si lascia immortalare con indosso un costume troppo piccolo che non contiene le sue forme.

Elisa De Panicis, costume troppo piccolo: si vede un po’ troppo

In attesa dell’inizio di una nuova puntata del Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis ha deciso di trascorrere una domenica mattina all’insegna del relax. Recatasi un centro termale della Toscana, l’ex fiamma di Cristiano Ronaldo non ha perso occasione di poter mostrare ai suoi numerosi ed accanito sostenitori i momenti salienti di questa incredibile giornata. Non a caso, qualche ora fa, ha condiviso una deliziosa foto in piscina con indosso un costume davvero troppo piccolo. Si lascia immortalare con metà corpo all’interno dell’acqua e metà corpo fuori, eppure ciò che cattura l’attenzione è una sola cosa: l’inquadratura. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Una foto davvero spettacolare, vero? Elisa De Panicis, da come si può chiaramente vedere, si lascia immortalare di spalle con indosso un costume davvero piccolo per le sue perfette forme fisiche. È proprio per questo motivo che l’inquadratura mostra davvero un po’ troppo.