Elodie passa da Sanremo al cinema: la cantante ha fatto un annuncio inaspettato poco fa sui social. L’ex allieva di Amici sarà a Roma per una settimana: ecco cosa farà!

L’abbiamo conosciuta nel famoso talent show di Maria De Filippi, Amici, dove si è classificata seconda ed ha vinto il premio della critica Vodafone ed il premio RTL 102.5. Elodie Di Patrizi, conosciuta solo come Elodie, in poco tempo ha conquistato tutti: sul palco di Sanremo 2020 con i suoi magnifici look si è esibita con “Andromeda”, scritta da Mahmood e Dardust. Il pezzo le ha permesso di conquistare il settimo posto nella settantesima edizione di Sanremo. E’ un periodo d’oro per la cantante romana che pochi minuti fa ha fatto un annuncio a sorpresa sui social: ecco di che si tratta!

Elodie, da Sanremo al cinema: l’annuncio a sorpresa su Instagram

Elodie pochi minuti fa ha aggiornato il suo profilo Instagram con delle stories: la cantante romana si trova nella capitale e ci rimarrà per una settimana.

“Sono qui con Chiara e sono a Roma, ci resterò per una settimana perchè doppierò uno dei personaggi di Trolls” rivela. Sarà un’esperienza totalmente nuova per la Elodie che presterà la sua voce al film animato che dovrebbe essere disponibile nelle sale dal 2 aprile 2020. La Universal Pictures International Italy ha annunciato le voci italiane del sequel del musical d’animazione della DreamWorks Animation del 2016, Trolls World Tour: Francesca Michelin darà la sua voce alla protagonista, Poppy, mentre Stash dei The Kolors doppierà Branch, il migliore amico. Come membro della regalità hard-rock, la Regina Barb avrà l’inconfondibile voce di Elodie, mentre Sergio Sylvestre, ex allievo e vincitore di Amici, doppierà Mini Diamante. Del cast originale fanno parte invece Justin Timberlake, Anna Kendrick, James Corden, Caroline Hjelt e tanti altri famosi.