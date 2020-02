In quest’ultima foto su Instagram, Francesca Cipriani si immortala con indosso l’intimo: la scollatura in primo piano è da urlo ed Instagram va in tilt.

Fantastica come sempre, Francesca Cipriani in questa sua foto su Instagram. Prima di entrare negli studi televisivi di Live-Non è la D’Urso per il confronto tanto atteso con Barbara Alberti, l’ex concorrente del Grande Fratello è stata la protagonista di uno scatto fotografico pazzesco. Certo, ne siamo abituati. Perché, come raccontato in diversi nostri articoli, la Cipriani è solita condividere delle foto più che incredibili. Eppure, in quest’ultima, condivisa qualche ora fa, è davvero stratosferica. Francesca, infatti, si immortala in una deliziosa foto con indosso soltanto l’intimo. E, soprattutto, con una scollatura da urlo in primissimo piano. Reazione di Instagram? Ve la sveliamo immediatamente.

Francesca Cipriani in intimo: la foto è ‘rovente’ ed Instagram va in tilt

La puntata di ieri sera di Live-non è la D’Urso è stata davvero imperdibile. Non soltanto per lo scontro tra la padrona di casa e Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, ma anche per il confronto tanto atteso tra Francesca Cipriani e Barbara Alberti. È proprio per questo motivo che, per l’occasione, l’ex concorrente del Grande Fratello ha sfoggiato un look davvero da urlo. Come lo è stata, tra l’altro, anche la foto che, prima di entrare nello studio televisivo, ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme e, soprattutto, molto più da vicino:

Ebbene si. È proprio questa deliziosa foto in intimo che, prima di entrare a Live, Francesca Cipriani ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Che dire? Bhe, è davvero fantastica, c’è da ammetterlo. Anche perché, da come si può chiaramente vedere, la scollatura mostrata in primissimo piano è davvero da urlo. Ed è per questo che non è affatto passata inosservata ai suoi followers. Pensate, lo scatto in questione ha ricevuto una vera e propria pioggia di ‘likes’ e di commenti di apprezzamento.