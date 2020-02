La redazione di Sologossip ha intervistato in esclusiva Carlotta Maggiorana: l’ex Miss Italia si è scagliata contro Fernanda Lessa, ecco le sue parole

Carlotta è stata una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex Miss Italia, in una delle scorse puntate del reality show, ha deciso di ritirarsi dal gioco perchè non riusciva a sopportare la lontananza dai suoi cari. All’interno della casa più spiata d’Italia, la Maggiorana aveva legato molto con Fabio Testi, Paola Di Benedetto e Fernanda Lessa. Con quest’ultima condivideva anche il letto. Una volta uscita dalla casa, però, Carlotta ha potuto rivedere tutti i filmati e soprattutto i confessionali dei coinquilini. Fernanda è stata sicuramente quella che ha maggiormente deluso la Maggiorana.

La redazione di Sologossip ha intervistato in esclusiva l’ex Miss Italia. Di seguito vi riportiamo le sue dichiarazioni.

Grande Fratello Vip, intervista a Carlotta Maggiorana

Partiamo dal Grande Fratello Vip: che esperienza è stata?

È stata un’esperienza unica ed irripetibile, che mi ha fatto analizzare tanti aspetti del mio carattere e comprendere ancora di più l’importanza delle mie priorità

Se tornassi indietro, rifaresti la stessa scelta di abbandonare la casa?

Se dovessi vivere lo stesso disagio psico-fisico, si lo rifarei

Con chi hai legato di più all’interno della casa e con chi invece non sei proprio riuscita a legare?

Ho legato di più con Aristide e Fabio, meno con Licia e Rita

C’è qualcuno nella casa che definiresti falso/a?

Purtroppo non me lo aspettavo, ma una volta uscita dalla casa, e avendo visto e sentito i commenti fatti su di me, ahimè devo dire Fernanda Lessa

All’inizio hai avuto un diverbio con Adriana Volpe, alcuni l’hanno definita una buona stratega: tu cosa ne pensi?

Con Adriana, dopo il diverbio della prima settimana, ci siamo chiarite e abbiamo stretto un bel legame. A parer mio non credo abbia usato tutte queste strategie. Comunque il Grande Fratello è un gioco e prevede un solo vincitore

Torniamo a te: qual è stata la prima cosa che hai fatto dopo l’uscita dalla casa?

La prima cosa che ho fatto è stata abbracciare forte mio marito e mio fratello

Tuo marito era felice della tua scelta?

Sì, felice della mia felicità

Rispetto alle fantasie confessate a Paola Di Benedetto, invece, come ha reagito?

È un gioco e di conseguenza si è fatto una bella risata

Parliamo della tua carriera. Sei una ballerina, un’attrice e una modella: quale professione preferisci?

La danza fa parte di me, mentre fare l’attrice sarebbe il mio più grande sogno

Ci racconti le emozioni che hai vissuto a Miss Italia e se ti aspettavi di vincere?

Vincere il titolo di Miss Italia è stata una grandissima soddisfazione, che rimarrà indelebile nella mia vita. Sinceramente non pensavo di vincere, ma ci speravo

In futuro ti piacerebbe indossare nuovamente il tutù, recitare in un film o calcare una passerella?

Recitare in un film, magari dove interpreto di essere una prima ballerina

Riguardo alla tua vita privata, invece, ti piacerebbe diventare mamma? E se sì, rientra nei tuoi progetti a breve termine?

Si, mi piacerebbe tanto diventare mamma. Mi sento pronta

Ultima domanda: qual è il tuo sogno nel cassetto?

Il mio più grande sogno è quello di diventare una grande attrice e mamma.

Intervista a cura di Vincenzo Mele.