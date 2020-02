Nella puntata di questa sera del GF VIP 4 ci saranno tre nuovi ingressi: c’è anche la ex fidanzata di un calciatore famoso?

Questa sera, lunedì 17 febbraio 2020, andrà in onda una nuova puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Sono passati solo tre giorni dalla scorsa puntata, ma nella casa più spiata d’Italia è successo di tutto. Si sono ufficialmente create due fazioni: da una parte c’è la coppia formata da Pupo e Serena spalleggiata da Antonella Elia, dall’altra c’è il gruppo capitanato da Patrick Ray Pugliese e Adriana Volpe. I componenti delle due fazioni sono arrivati spesso allo scontro nelle ultime ore. La Elia ha addirittura chiesto la squalifica per Patrick per una presunta spinta. Questi saranno solo alcuni degli argomenti della puntata in onda stasera su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini. Il direttore di Chi sarà affiancato da Wanda Nara, mentre la presenza di Pupo appare ancora in dubbio. L’opinionista nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 4 non era presente in studio perchè era a Toronto.

GF VIP 4, tre nuovi ingressi: c’è anche la ex fidanzata di un calciatore?

Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Questa sera succederà veramente di tutto: Pago e Serena scioglieranno i propri dubbi? La sarda abbandonerà la casa più spiata d’Italia? Patrick sarà squalificato come richiesto da Antonella Elia? Questi alcuni temi della puntata, che vedrà anche tre nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia. Come anticipato dalla pagina ufficiale del reality show, questa sera entreranno tre donne nella casa del Grande Fratello Vip. Il loro ingresso ovviamente sarà temporaneo e probabilmente solo una delle tre riuscirà a diventare una concorrente ufficiale della quarta edizione del reality show. I nomi non sono stati ancora annunciati, ma sembrano essere ufficiali quelli di Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne, e Patrizia Rossetti. La terza aspirante concorrente potrebbe essere una tra Natalia Bush e Sara Soldati. Quest’ultima pare abbia scalzato la concorrenza della rivale nelle ultime ore. La Soldati è una modella e influencer e in estate è stata fidanzata con Thibaut Courtois, estremo difensore del Real Madrid e della nazionale belga. Il flirt al momento pare sia terminato e la Soldati dovrebbe essere single. Il suo ingresso nella casa scuoterebbe gli ormoni degli uomini e sicuramente quelli di Antonio Zequila.

Solo questa sera, però, sapremo con certezza quali saranno le tre aspiranti concorrenti del reality show di Canale 5. L’appuntamento è alle 21:20 con una nuova ed entusiasmante puntata del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini, Wanda Nara e (probabilmente) Pupo.