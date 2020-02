Grande Fratello Vip, Serena Enardu si scaglia contro un concorrente: “È perfido!”; ecco di chi si tratta.

Manca poco ad una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Questa sera, su Canale5, Alfonso Signorini è pronto per un nuovo scoppiettante appuntamento del reality più spiato d’Italia e, stando alle anticipazioni, ne vedremo delle belle! Uno tra Fabio Testi e Serena Enardu, i nominati della settimana, dovrà abbandonare la casa. Ma proprio la fidanzata di Pago, nelle ultime ore, si è lasciata andare ad alcuni commenti non proprio positivi nei confronti di uno dei concorrenti. Si tratta di Patrick Ray Pugliese: tra i due non c’è mai stata grande simpatia, ma, in particolare, la Enardu ha criticato la scelta di Patrick di volere in nomination Pago contro Serena. Ecco le parole della concorrente, riferite a Licia Nunez durante una chiacchierata in camera da letto.

Grande Fratello Vip, Serena Enardu si scaglia contro un concorrente: la critica a Patrick

Dopo l’ingresso in casa di Serena Enardu, in molti, tra i concorrenti, hanno espresso il loro parere sulla vicenda. E non tutti sono stati particolarmente entusiasti della scelta della bella sarda di raggiungere il suo fidanzato Pago. Tra questi, anche Patrick. Tra quest’ultimo e Serena non c’è una grande simpatia e, in un discorso con Licia, la Enardu ha commentato il comportamento di Patrick con parole particolarmente dure. Serena vede in Patrick dell’ “aggressività” e a proposito della clip mostrata durante la scorsa puntata dichiara: “Da lui non me lo aspettavo, in più con quell’espressione che non ti aspetti da una persona così goliardica“. Ma, in particolare, Serena non ha gradito la scelta di Patrick di nominare Pago, con la motivazione di volerlo in nomination proprio contro di lei: “È sempre stato giocherellone con lui, ‘Pago ti voglio bene, sei una brava persona’ e poi lo nomini. E quando l’ha nominato aveva la faccia della cattiveria”. Proprio così, per Serena dietro la scelta di Patrick di volere Pago in nomination contro di lei c’è della vera e propria cattiveria: “È da persone perfide! Io non ci arriverei mai, anche la coppia che ritengo meno adeguata, non mi metterei mai in mezzo per separarli!”

Insomma, senza dubbio Alfonso Signorini parlerà dello scontro Serena – Patrick durante la diretta di questa questa sera: al Grande Fratello Vip si prevedono scintille! Siete pronti per la nuova puntata del reality più spiato della tv? Appuntamento su Canale 5 alle ore 21.30!