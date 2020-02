Qualche ora fa, Giulia De Lellis è stata la protagonista di una vera e propria rivelazione a sorpresa: la confessione inedita ed inaspettata.

Non l’aveva mai detto prima, Giulia De Lellis. Eppure, qualche ora fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne l’ha voluto svelare per la prima volta in assoluto. Sappiamo che la giovane influencer è molto attiva sul suo canale social ufficiale. Su Instagram, infatti, Giulia non perde mai occasione di poter comunicare ed interagire con i suoi numerosi sostenitori. Racconta davvero di tutto, c’è da ammetterlo. A partire dalla sua beauty routine e i suoi numerosi impegni lavorativi. Fino a delle fantastiche e deliziose fotografie. Eppure, questo ‘segreto’ non l’aveva mai confessato prima. Ma di che cosa parliamo? Semplice: di una sua abitudine che, a quanto pare, le fa proprio bene. Insomma, una vera e propria rivelazione a sorpresa. Ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis, rivelazione a sorpresa: la confessione inedita

Lo ha rifatto, Giulia De Lellis. Dopo aver svelato, per la prima volta, un problema di salute che, per diversi mesi, l’ha attanagliata, qualche ora, ha raccontato di una sua abitudine. Come dicevamo precedentemente, la giovane influencer romana è solita condividere ogni cosa con i suoi numerosi ed accaniti sostenitori. Non soltanto li rende partecipi della sua classica giornata lavorativa e non, ma anche di tutto ciò che le accade nella sua vita in generale. Lo ha fatto anche diversi mesi fa. Quando, durante le feste natalizie, ha confessato di essere stata derubata. E lo ha fatto anche qualche ora fa. È domenica sera e, dopo essere ritornata da un rilassante pomeriggio con una delle sue migliori amiche, Giulia si gode une bevanda che la fa stare davvero bene. Pensate, è stata la prima vota in assoluto che l’ha confessato. Ma ecco di che cosa parliamo:

È o non è una rivelazione a sorpresa? Beh, decisamente si. Per la prima volta in assoluto, Giulia De Lellis ha raccontato cosa beve prima e dopo i pasti. ‘Quanto mi fa sentire bene’, dice l’influencer dopo aver svelato di essere solita a bere l’acqua calda. Cosa aspettate? Se questi sono gli effetti, bevetela anche voi, no?

Come va con Andrea Iannone?

In questi ultimi giorni, sul web, è impazzata la notizia che Giulia ed Andrea non stessero più insieme. È vero, è da un po’ di tempo che non si facevano vedere insieme sui social. E, nemmeno in occasione di San Valentino, la coppia non ha pubblicato nulla. Cosa sarà successo? Nulla di grave, ci teniamo a dirvelo. La De Lellis e il pilota della MotoGp sono ancora una coppia. E si amano davvero alla follia. Soltanto che, molto probabilmente, preferiscono preservare la loro privacy. Non c’è niente di male, no?