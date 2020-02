Grande Fratello Vip, anticipazioni 17 febbraio: nuovi concorrenti e ospiti

Grande Fratello Vip 4, anticipazioni di lunedì 17 febbraio in onda dalle 21.25 su Canale 5: nuovi concorrenti e gli ospiti che entreranno nella casa

Questa nuova edizione del Grande Fratello Vip ci sta riservando moltissime sorprese. I concorrenti in gara ci stanno riservando colpi di scena uno dietro l’altro e i loro compagni di vita fuori la casa non sono da meno. Questa prima edizione del Grande Fratello vip condotta da Alfonso Signorino, sta riscontrando un discreto successo . grazie anche alla presenza di Wanda Nara e Pupo come opinionisti fissi in studio. La moglie dell’attaccante del Paris Saint Germain, Mauro Icardi, è seguitissima sui social e la sua fama non può che aiutare anche alla visibilità del programma. Ad ogni puntata si entra sempre più nel vivo della competizione, che ormai sta iniziando a far creare all’interno della casa più spiata d’Italia le prima spaccature tra i concorrenti. Molti, infatti, iniziano ad essere i litigi in casa, specie tra Antonella Elia e il resto del gruppo. La donna ha un carattere molto forte e deciso, che spesso la spinge ad essere in contrasto con gli amici di avventura. Ma cerchiamo di capire qualcosa in più su cosa accadrà stasera in puntata e chi saranno li ospiti e i nuovi concorrenti.

Grande Fratello Vip 4, anticipazioni di lunedì 17 febbraio: ospiti e concorrenti

In questa nuova e avvincente puntata del Grande Fratello assisteremo all’eliminazione di Fabio Testi o di Serena Enardu, che con la sua permanenza nella casa nelle ultime settimane, ha reso gli equilibri ancor più precari, sottolineando le varie spaccature tra i concorrenti. Certo è che stasera assisteremo al risultato della nomination tra lei e il noto attore. Negli ultimi giorni, tanti sono stati gli scontri anche con la Elia, che inizia a non avere molto a genio i comportamenti della compagna di Pago. Oltretutto stasera possiamo dirvi che tre donne varcheranno la famosa porta rossa come potenziali concorrenti. Infatti, probabilmente solo una delle tre resterà all’interno della casa come concorrente, e a deciderlo sarà ovviamente il pubblico da casa.

Tra gli ospiti, molto probabilmente, vedremo Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, i genitori di Paolo, che nell’ultima settimana si è mostrato sempre più vicino alla bellissima Clizia Incorvaia. Chissà se avranno qualcosa da dire in merito, non ci resta che aspettare per scoprirlo!