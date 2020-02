Grande Fratello Vip, caos in diretta: un concorrente in lacrime, “Me ne vado!”; ecco cosa è accaduto durante la puntata di questa sera del reality.

È successo davvero di tutto nella puntata di questa sera del Grande Fratello Vip. La diretta di questa sera si è aperta con l’argomento più ‘infuocato’ degli ultimi giorni: la lite accesa tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. Tutto è nato per un motivo banale: i piatti da lavare. Ma quello che è accaduto dopo è stato davvero incredibile. Alfonso mostra ai concorrenti ed al pubblico a casa il filmato del ‘presunto’ spintone che Patrick avrebbe dato alla Elia. Uno spintone che, le immagini lo hanno dimostrato, effettivamente non c’è stato. E, nel corso del chiarimento, Antonella ha un vero e proprio crollo. Soprattutto quando si rende conto che il pubblico in studio applaude Patrick e i suoi interventi, . La Elia perde completamente le staffe, esprimendo la volontà di andare via dalla Casa. Scopriamo cosa è accaduto nel dettaglio.

Grande Fratello Vip, caos in diretta: un concorrente in lacrime minaccia di lasciare la casa

Un inizio di puntata decisamente shock, quello di questa sera al Grande Fratello Vip. La lite tra Antonella e Patrick ha letteralmente sconvolto le dinamiche nella Casa ed è con questo argomento che si è aperta la diretta di stasera. Una diretta, durante la quale, Antonella Elia ha letteralmente perso le staffe. Il motivo? La concorrente si è sentita ‘attaccata’ dai suoi coinquilini, in particolare Patrick, ma anche dagli altri che, invece di difenderla, ridevano alle battute e provocazioni del concorrente. Ed Antonella è completamente crollata quando si è resa conto che il pubblico in studio applaudiva Patrick e non lei. La concorrente è scoppiata in lacrime e ha esclamato: “Me ne vado!“. A nulla è servito il tentativo di Alfonso Signorini di calmarla. Antonella era davvero disperata, e in lacrime ha sbottato: “Li odio tutti, non voglio stare in casa con loro. Non dovevo venire qui.” La tensione in casa è salita davvero alle stelle.

Dopo un po’, Alfonso è riuscito a cambiare argomento ed a calmare, almeno momentaneamente, le acque. Ma a giudicare da cosa è accaduto durante la diretta, possiamo immaginare che le discussioni non sono certo finite qui. Cosa accadrà nelle prossime ore al Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere le ultime news direttamente dalla Casa più spiata della tv!