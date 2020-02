Grande Fratello Vip: chi è l’eliminato di lunedì 17 febbraio; ecco il nome del concorrente che ha dovuto lasciare la Casa.

Questa sera, 17 febbraio 2020, è in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata ricca di sorprese e di novità. I colpi di scena, nella Casa più spiata d’Italia, non sono mancati neanche questa settimana. E, nella diretta di questa sera, Alfonso Signorini ha affrontato tutti i temi più ‘infuocati’, a partire dalla lite shock tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. Una lite che ha letteralmente sconvolto le dinamiche nella Casa, che si è spaccata in due. Ma, se la scorsa puntata nessuno ha dovuto abbandonare la Casa, questa sera le cose sono andate diversamente: un concorrente ha dovuto lasciare definitivamente la Casa. Chi tra Serena Enardu e Fabio Testi è stato eliminato per sempre dal gioco? Ve lo sveliamo subito.

Grande Fratello Vip: chi tra Serena Enardu e Fabio Testi è stato eliminato?

Una puntata davvero scoppiettante, quella di questa sera del Grande Fratello Vip. Nella diretta di questa sera è avvenuto davvero di tutto. La puntata si è aperta con il tema più scottante della settimana: la lite tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. Ma uno dei momenti più attesi della serata è stato senza dubbio il momento della proclamazione dell’eliminato. In nomination, infatti, c’è una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione: Serena Enardu. Contro di lei, Fabio Testi. Chi dei due l’avrà spuntata nel televoto di questa sera e chi invece ha abbandonato definitivamente la Casa?

Ebbene, ecco chi ha dovuto abbandonare la Casa, nella puntata di lunedì 17 Febbraio 2020. Il verdetto che tutti attendevano è arrivato e a leggere la busta con il nome dell’eliminato è stata Fernanda Lessa. Il pubblico ha deciso che il concorrente che deve immediatamente abbandonare la casa del Grande Fratello Vip è Serena Enardu, con grande dispiacere di Pago e di Antonella Elia, che scoppia in lacrime.