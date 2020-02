Prima di entrare nello studio di Live, Karina Cascella si è immortalata con una scollatura davvero vertiginosa: c’è davvero poco spazio all’immaginazione.

Una cosa è certa: Karina Cascella sa sempre come lasciare senza parole i suoi sostenitori. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, prima di entrare negli studi televisivi di Live-Non è la D’Urso, la giovane napoletana ha condiviso una foto davvero da urlo. Come raccontato in diversi nostri articoli, l’ex opinionista di Uomini e Donne è solita condividere degli scatti fotografici pazzeschi sul suo canale social ufficiale. Nonostante i suoi numerosi impegni da mamma e lavorativi, la Cascella non perde mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. È in procinto di entrare in diretta televisiva. E, come al suo solito, mostra in anteprima l’outfit della serata. Karina indossa una bellissima gonna azzurra con un incredibile top da una scollatura più che vertiginosa.

Karina Cascella, scollatura vertiginosa del top: la foto ‘rovente’ prima di Live

Così come la settimana scorsa, anche per la puntata di ieri di Live-Non è la D’Urso, Karina Cascella ha voluto mostrare in anteprima il suo outfit della serata. E così, a pochi istanti dal suo ingresso in studio, l’ex opinionista di Uomini e Donne si è immortalata in un selfie davvero incredibile. Certo, come dicevamo precedentemente, non è assolutamente la prima volta che la giovane napoletana condivide scatti da urlo. Che, tra l’altro, mettono in evidenza la sua smisurata bellezza. Anche quest’ultimo di qualche ora fa centra alla grande lo stesso obiettivo. Sapete perché? Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Insomma, non ci sono assolutamente parole per descriverla. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, Karina Cascella mostra in primo piano la sua scollatura davvero da urlo. Il top che ha indossato per la puntata di ieri di Live, come mostrato in alto, è davvero molto scollato. Ed è per questo motivo che, ammettiamolo, c’è davvero poco spazio all’immaginazione.

