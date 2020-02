Durante la puntata di ieri di Domenica In, Mara Venier ha letteralmente sbottato in dirette televisiva: la rivelazione sulla gaffe che non è sfuggita.

La puntata di ieri di Domenica In, così come tutte le altre, è stata davvero imperdibile. Dedicata in gran parte al Festival di Sanremo e ad alcuni dei suoi protagonisti, Mara Venier è stata la colonna portante di un appuntamento più che unico. Con tanta musica, divertimento, confessioni inedite e tanto altro ancora, il programma della Domenica pomeriggio si è dimostrato, ancora una volta, un vero e proprio colosso della Rai. Ma non solo. Perché a rendere ancora più unica la puntata è stata una clamorosa gaffe della Venier che non è passata affatto inosservata. È proprio per questo motivo che non soltanto la conduttrice ha perso le staffe in diretta con la sua spiccata ed innata ironia, ma ha fatto anche un’inaspettata rivelazione al riguardo. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Mara Venier ‘sbotta’ a Domenica In per quella gaffe: la rivelazione inaspettata

I protagonisti del Festival di Sanremo che, nel corso della puntata di ieri di Domenica In, si sono raccontati sono stati davvero tantissimi. A partire da Bugo che, dopo la lite con Morgan, è ritornato a parlare dell’argomento. Fino ad Elettra Lamborghini ed Elodie. Ecco. Dopo un inaspettato incidente piccante de la voce di ‘Musica (Il resto scompare), è il turno della bellissima cantante de ‘Andromeda’ a fare il suo ingresso in studio. Con la sua eleganza e raffinatezza, Elodie ha letteralmente incantato tutti. Non soltanto per la sua bellezza, sia chiaro. Ma anche per i suoi incredibili racconti e confessioni. Tuttavia, è proprio durante l’intervista alla cantante romana che Mara Venier ha completamente perso le staffe in diretta. Certo, nulla di grave. Perché, come al solito, la zia d’Italia si è contraddistinta per la sua simpatia. Ma cerchiamo di capire cos’è successo. La conduttrice stava ripercorrendo il percorso di Elodie al Festival di Sanremo quando, improvvisamente, commette una gaffe. ‘Durante la serata delle cover tu hai portato ‘Terra Promessa’, un testo di Eros Ramazzotti’, inizia Mara Venier. Immediata è stata la reazione di Elodie: ‘No, ho cantato ‘Adesso Tu’. Ebbene si. È proprio queste il piccolo ‘errore’ che, involontariamente, la padrona di casa ha commesso. Nulla di grave, ve l’avevamo detto. Tuttavia, la zia Mara ha perso ugualmente le staffe.

Certo, Mara ha commesso una gaffe, ma non è stata dovuta da lei. Subito dopo l’errore, infatti, la conduttrice si alza e dice: ‘Poi dicono che la zia è r******a, non lo sono’, mostrando alle telecamere ciò che i suoi autori avevano scritto sul gobbo. E svelando, quindi, da dove è partito l’errore. Che divertimento!