Mattino 5, il durissimo attacco a Serena Enardu: “Nessun uomo in Italia si avvicinerebbe più a lei”; è accaduto durante la diretta di oggi.

Questa sera, 17 febbraio 2020, andrà in onda una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Le anticipazioni sono davvero succulente: anche questa sera accadrà di tutto! Ma, in attesa di scoprire tutte le novità della casa più spiata della tv, questa mattina, a Mattino 5, si è parlato di uno degli argomenti più chiacchierati di questa edizione: la tormentata storia d’amore tra Pago e Serena Enardu. Sono tanti gli ospiti in studio che sono intervenuti durante la parentesi dedicata alla coppia del Grande Fratello Vip. Tra questi, anche l’ex moglie di Pago Miriana Trevisan e Giovanni Conversano, ex fidanzato della Enardu. Ed è stato proprio quest’ultimo, in collegamento con lo studio, ad attaccare ancora una volta la sua ex, a sua detta affamata di visibilità e fama. L’ex di Uomini e Donne ci è andato giù pesantemente, sostenendo che, per Serena, Pago è la sua ‘ultima spiaggia’. Ecco le sue parole di questa mattina, a Mattino 5.

Mattino 5, il durissimo attacco a Serena Enardu: le parole del suo ex Giovanni Conversano

Non è la prima volta che Giovanni Conversano si scaglia contro Serena Enardu, sua ex fidanzata, conosciuta in tv a Uomini e donne. Il bel pugliese, ospite oggi a Mattino 5, ha rincarato la dose, sottolineando come Serena sia ‘repressiva’ nei confronti delle persone che ha accanto. E, ad un certo punto, Giovanni definisce Pago “l’ultima spiaggia” di Serena. Ecco le sue parole: “Dopo quello che è accaduto credo che nessuno uomo, in Italia, in questo momento avrebbe il coraggio di avvicinarsi più a lei”. Parole durissime quelle di Conversano, che spiega che preferirebbe scoprire che la coppia ha un accordo, piuttosto che realizzare che Pago è finito di nuovo nella ‘rete’ della Enardu. Insomma, parole fortissime, alle quali, come sottolinea la Panicucci, Serena ha il diritto di replicare con la sua verità. Giovanni si mostra disposto ad un confronto con la sua ex. Cosa accadrà quando Serena uscirà dalla Casa?

Non ci resta che attendere per scoprire se il fatidico confronto tra Giovanni Conversano e Serena Enardu potrà concretizzarsi. Nel frattempo, la Enardu, in nomination con Fabio Testi, potrebbe abbandonare la Casa del GF Vip durante la puntata di questa sera. Appuntamento su Canale 5 per tutte le novità direttamente dalla Casa più spiata della tv!