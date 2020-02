In quest’ultima foto su Instagram, Melita Toniolo si lascia immortalare completamente senza pantaloni: la foto è rovente, pioggia di complimenti per lei.

Sin dalla sua prima apparizione televisiva, Melita Toniolo ha suscitato un interesse davvero particolare. Sia per la sua spiccata bellezza che per la sua innata simpatia, la giovane trevigiana è stata una delle concorrenti del Grande Fratello che, ancora adesso, riscuote un successo davvero inaudito. Seppure poco presente in televisione perché, come raccontato in esclusiva per Sologossip, non sempre sono arrivate proposte lavorative adatte a lei, su Instagram l’ex gieffina vanta di un seguito pazzesco. E, notando la sua incredibile photogallery, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Sul suo canale social, infatti, Melita è solita condividere delle foto super deliziose. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, completamente senza pantaloni, la giovane Toniolo incanta e lascia senza parole tutti i suoi followers.

Melita Toniolo senza pantaloni: la foto ‘rovente’ infiamma Instagram

Un’ultima foto social che non può assolutamente passare inosservata. Come dicevamo precedentemente, qualche ora fa, Melita Toniolo ha condiviso uno scatto fotografico davvero pazzesco. Certo, ne siamo abituati. Dal momento che, spesso e volentieri, l’ex concorrente del Grande Fratello è solita condividere e mettere in evidenza la sua bellezza. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, in uno scatto davvero da urlo, Melita si è lasciata immortalare completamente senza pantaloni. Certo, nulla di ‘scandaloso’. Anche perché, in suddetto scatto, Melita non è affatto senza veli, bensì indossa un fantastico body nero. Siete curiosi di vederla? Ecco tutti i dettagli:

Insomma, davvero fantastica, vero? E, badate bene, non siamo i soli a dirlo. In un batter baleno, lo scatto in questione ha ricevuto una vera e propria pioggia di likes e di commenti di apprezzamento. In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario. In questo scatto, come del resto in tutti gli altri precedenti, la Toniolo è davvero fantastica. Lo pensate anche voi?