Belen Rodriguez ha pubblicato alcune Instagram stories mentre si allena in palestra: indossa un leggins molto stretto e gli occhi di tutti, durante la ripresa, sono finiti proprio lì. Diamo un’occhiata.

Basta veramente poco a Belen Rodriguez per far impazzire tutti i suoi fan su Instagram. L’argentina è considerata una delle donne più belle e sensuali in Italia: il suo viso angelico e provocante ed il suo fisico scolpito la rendono una donna spettacolare. Basta dare un’occhiata al suo profilo social per rendersi conto che il suo pubblico è davvero incredibile: attualmente conta 9,2 milioni di follower la showgirl che oltre ad essere un famoso volto televisivo, è anche creatrice insieme alla sorella della linea di costumi Me Fui. Le sorelle Rodriguez hanno raggiunto un enorme successo grazie alle loro forme mozzafiato: poco fa Belen ha incendiato Instagram con un video mentre si allena in palestra. Diamo un’occhiata.

Belen Rodriguez in palestra: il leggins è strettissimo, gli occhi di tutti finiscono lì

Belen Rodriguez ha delle forme davvero mozzafiato: pochi minuti fa era in palestra, per allenarsi ed ha regalato ai suoi followers delle riprese ‘bollenti’. La showgirl e modella argentina è stesa per terra, si mantiene in alto solo con le mani: è questo l’esercizio che sta svolgendo nel video. Il suo look però la rende super sensuale perchè indossa dei leggins, pantaloni sportivi, molto stretti: gli occhi di tutti sono finiti proprio sul lato B della splendida moglie di Stefano de Martino e mamma di Santiago.

Belen, in qualsiasi attività diventa irresistibile: lo sanno i più di 9 milioni di utenti Instagram che la seguono costantemente. Ogni scatto, ogni ripresa può diventare bollente quando si tratta di lei.