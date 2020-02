L’Amica Geniale, episodi e puntate in streaming: come e dove rivederle

Episodi, Amica Geniale 2 – Storia del nuovo cognome: come vedere le puntate in streaming.

L’Amica Geniale è uno di quei programi televisivi, fiction e serie tv che tengono letteramente incollati i telespettatori alla tv. Dopo lo straordinario successo della prima stagione, infatti la fiction è tornata per una seconda serie di episodi e puntate. La prima ha ottenuto un vero e proprio boom. Un successo strepitoso in termini di share e di ascolti. Così, anche per la puntata di questa sera ci aspettiamo lo stesso. Se però vi siete persi il primo episodio o addirittura tutta la prima stagione non disperate. Potrete infatti rivedere tutto in streaming.

Episodi Amica Geniale Streaming Rai Play

L’Amica Geniale, Storia del Nuovo Cognome. Così si chiama la seconda stagione della fiction più amata della televisione e soprattutto della Rai. Se vi siete persi delle puntate o degli episodi potrete recuperare le cose perse in streaming, ovviamente sul sito di Rai Play. Ogni lunedì va in onda una nuova puntata de L’Amica Geniale 2, le puntate sono otto in totale e le vedremo in televisione dal 10 febbraio al 2 marzo. Se volete vedere o rivedere gli episodio in streaming basta collegarsi al sito di Rail Play. Questa è la piattaforma online streaming di proprietà della Rai e potrete vedere tutti gli episodi che avete perso in modo assolutamente legale. Inizialmente avrete a disposizione sette giorni di prova gratuiti, dopo dovrete iscrivervi alla piattaforma, ma state tranquilli che è gratis. O lo create da zero, oppure collegate l’account Facebook, Google o Twitter. Per la prima stagione c’è stata la possibilità di vedere L’Amica Geniale anche su Tim Vision, ma questa volta pare che non sarà così.

Trama e cast L’Amica Geniale 2

Di cosa parla la seconda stagione de L’Amica Geniale? Intitolata Storia del Nuovo Cognome, questa nuova serie di episodi si basa sempre sul libro omonimo della saga. La trama racconta di Lila, sposata con Stefano. I due dopo le nozze sono partiti alla volta di Capri e lui si è dimostrato molto violento. La povera Lila viene picchiata e quando torna a casa dopo il viaggio di nozze si nasconde da Elena. Lei, dal canto suo, continua ad andare a scuola con lo scopo di fuggire dal rione il prima possibile.

Le due ragazze così crescono rapidamente, devono affrontare situazioni nuove e ancora non ben definite in un mondo da adulti. Le protagoniste del cast sono sempre loro, Gaia Gerace e Margherita Mazzucco, rispettivamente Lila e Elena.