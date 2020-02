A cosa pensano gli uomini mentre fanno sesso? La verità

Pensieri di ogni tipo attraversano la mente degli uomini mentre si fa sesso: ecco quali sono i pensieri più comuni.

Fare l’amore si sa, è bellissimo. Che sia con un partner che si conosce da poco tempo, oppure con un fidanzato, marito o compagno storico, il sesso ci rende più rilassati, felici e pronti a sorridere alla vita. Le donne però spesso hanno una domanda che corre in testa e non lascia tranquille: “Ma a cosa starà pensando?”. O meglio: “A cosa pensano gli uomini mentre fanno l’amore”. Se quello che pensiamo noi donne ci è abbastanza chiaro e, siamo sempre piuttosto presenti nel qui e ora dell’atto, la fantasia dell’uomo sotto le coperte pare essere sempre predisposta a viaggiare.

A cosa pensa l’uomo durante il sesso

Ammettiamolo, anche noi donne ogni tanto mentre facciamo sesso lasciamo che la mente vaghi. Può capitare di distrarsi, è certo, ma essendo noi a farlo ci sembra che non sia nulla di grave. Se invece immaginiamo il nostro partner che, durante il sesso, pensa a qualcosa di diverso dal “Come è bella la mia donna”, andiamo su tutte le furie. Cosa sappiamo allora sui pensieri che un uomo fa durante il sesso? A cosa pensano gli uomini nel mentre?

I pensieri più comuni mentre fate l’amore

Come riporta AlFemminile, uno dei pensieri più comuni nell’uomo durante il sesso è quello di portare al climax del piacere la propria partner. Il dubbio che lei stia veramente godendo li attanaglia e quindi si chiedono in continuazione se noi donne abbiamo raggiunto l’orgasmo, se stiamo fingendo o se stiamo per. Altro pensiero? Il lavoro. Lo hanno ammesso loro stessi, spesso gli uomini, proprio come le donne, hanno talmente tanti pensieri a lavoro che se li portano anche a casa e, peggio, anche sotto le lenzuola. Altre volte però questi pensieri diventano fondamentali per far sì che l’uomo, distraendosi dall’atto in sé, possa prolungare il tempo della prestazione.

In ultimo, la cosa che ci terrorizza di più: lui sta pensando alla sua ex mentre fa l’amore con te. Succede, è inutile negarlo. E lo sappiamo perché anche a noi donne capita di farlo. Non c’è niente di male, i paragoni capitano e non sono gravi a patto che siano fugaci pensieri.