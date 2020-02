Chi è Teresanna Pugliese: ex tronista di Uomini e Donne, il matrimonio, account Instagram e il retroscena sul suo soprannome ‘bella ‘mbriana’

Teresanna Pugliese è certamente tra i volti storici più amati del dating show di canale 5 ‘Uomini e Donne’. Divenuta celebre per essere stata una delle troniste più amate di sempre, fu corteggiata da Francesco Monte, al quale preferì Antonio Passarelli. Resasi conto dell’errore commesso, tornerà dopo qualche mese a corteggiare proprio Monte che nel frattempo le era succeduto sul trono. Attualmente attivissima sui social network, lavora come influencer ed opinionista, non trascurando mai quello che è il suo impegno più importante, il figlio Francesco! Teresanna non è solamente una donna bellissima, ma mostra di avere anche un carattere deciso e forte. Ma adesso scopriamo qualcosa in più sulla sua vita, le esperienze lavorative e il significato del suo soprannome.

Chi è Teresanna Pugliese: Uomini e Donne, matrimonio, Instagram e il soprannome

Teresanna Pugliese è nata il 25 luglio del 1987, sotto il segno del Leone a Napoli. La sua non è stata un’infanzia semplice, figlia dell’attrice partenopea Paola Liguori è costretta insieme ai fratelli a trascorrere l’infanzia e l’adolescenza in un convento nel Napoletano, a causa delle disastrose condizioni economiche in cui vivevano. Col passare degli anni la famiglia riesce a riunirsi grazie alla serenità che mamma Paola trova al fianco del nuovo compagno. La sua carriera televisiva è iniziata con la partecipazione al programma di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’, dove ha partecipato inizialmente come corteggiatrice di Samuele Nardi, poi diventa tronista e ancora corteggiatrice di Francesco Monte. Proprio con lui intraprende una relazione che dura circa due anni, che poi si interrompe bruscamente, pare, a causa di un tradimento da parte del ragazzo. Successivamente la Pugliese si allontana dal piccolo schermo per lavorare come pr nei locali della movida partenopea e come segretaria per alcune aziende. Attualmente lavora come influencer, opinionista da Barbara D’Urso e come attrice di teatro. La donna ha tre tatuaggi, il primo in mezzo alle scapole, rappresentava una A con delle ali, fatto in omaggio ad Antonio Passarelli, sua scelta all’epoca di Uomini e Donne, poi trasformato in un angelo che prega. Sui polsi invece ha due tatuaggi, un cuore e la scritta ‘bella ‘mbriana’. Dopo la burrascosa storia con Francesco Monte, la donna ritrova l’amore al fianco di Giovanni Gentile, che con lo spettacolo non ha proprio nulla a che fare! I due sono fivenuti genitori dello splendido Francesco nel 2015, consolidando ancor di più il loro legame qualche anno più tardi con un bellissimo matrimonio, mandato in diretta da Barbara D’Urso.

Il significato del suo soprannome ‘bella ‘mbriana’ deriva dalle credenze napoletane in cui ‘mbriana’ indica lo spirito benefico della casa. Col significato di meridiana, Sole, calore domestico, convive col Munaciello, uno spirito birichino, a volte con annotazioni positive, altre dispettose!