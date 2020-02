In una recente intervista, Alessia Marcuzzi ha raccontato il reale motivo del suo addio a L’Isola dei Famosi: la sorprendente rivelazione.

Adesso è davvero ufficiale: Alessia Marcuzzi ha detto ‘addio’ a L’Isola dei Famosi. Dopo ben quattro di anni di splendida conduzione Mediaset, la giovane romana ha abbandonato le redini dell’adventure reality. Al suo posto ci sarà Ilary Blasi, mentre a lei, come raccontato in un nostro recente articolo, verrà affidato un nuovo programma televisivo. Parliamo, infatti, de ‘Lo Show dei Record’. Ecco, ma per quale motivo la bellissima Marcuzzi ha deciso di abbandonare il timone de L’Isola dei Famosi. Ciascuna sua edizione si è dimostrata davvero imbattibile. Registrando, tra l’altro, dei picchi di share più che unici. Perché, quindi, Alessia ha deciso di dire ‘addio’? A raccontare tutta la verità è la diretta interessata. Che, in una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, ha fatto una sorprendente rivelazione al riguardo.

Alessia Marcuzzi è stata la padrona de L’Isola dei Famosi per ben quattro e fantastici anni, eppure, per la nuova edizione, non ci sarà più lei, bensì Ilary Blasi. Se ne parlava da diverso tempo, è vero. Eppure, soltanto adesso ne abbiamo la conferma. La conduttrice romana non sarà più al timone dell’adventure reality di Canale 5, quindi. Ma qual è il reale motivo? Certo, come raccontato precedentemente, la Marcuzzi avrà il ‘compito’ di riportare in auge un vecchio programma televisivo. Ma non solo. Perché, come raccontato dalla diretta interessata in una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, dietro al suo addio c’è una motivazione davvero specifico. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

‘Si è chiuso un cerchio, un ciclo’, si legge sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni riguardo all’addio di Alessia Marcuzzi a L’isola dei Famosi. Insomma, dopo quattro anni, sembrerebbe che la conduttrice romana abbia deciso di cambiare aria. Confermata, invece, la sua presenza a Temptation island Vip.