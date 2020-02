Gaia Girace, attrice de L’amica geniale, ha fatto una confessione inaspettata in un’intervista: “Mi dispiace per Lila”, ecco a cosa si riferisce

Straordinario successo per L’amica geniale. La serie televisiva diretta da Saverio Costanzo è tornata in onda su Rai Uno con la seconda stagione e sta macinando ascolti su ascolti. La prima e la seconda puntata sono state seguite da una media di sei milioni di telespettatori e la gara d’ascolti è stata ovviamente stravinta dalla Rai. La serie televisiva tratta dal romanzo di Elena Ferrante sta appassionando milioni e milioni di italiani e nelle prossime puntate entrerà nel vivo. Le due protagoniste sono sempre Gaia Girace e Margherita Mazzucco, che nella serie tv interpretano rispettivamente Lila e Elena. Le loro storie si intrecciano con quelle di altri protagonisti, come i fratelli Solara o la famiglia Sarratore. La prossima puntata andrà in onda lunedì in prima serata su Rai Uno (QUI LE ANTICIPAZIONI).

L’amica geniale, la confessione inaspettata di Gaia Girace

Gaia è una delle attrici principali della serie televisiva in onda su Rai Uno e diretta da Saverio Costanzo. La Girace interpreta Lila, una delle protagoniste della serie tv. L’interpretazione di Lila ha fatto impazzire il pubblico, che soprattutto sui social ha riempito di complimenti l’attrice. Gaia di recente ha rilasciato un’intervista al portale Fanpage ed ha fatto una confessione inaspettata: “Mi dispiace lasciare il personaggio di Lila, perché ci sto lavorando da tre anni. Sto crescendo con lei e mi dispiace lasciarla a qualcun altro”. L’attrice, dunque, ha lasciato intendere che, al termine della seconda stagione, l’interprete di Lila cambierà nuovamente. Il personaggio della serie televisiva di Saverio Costanzo è stato interpretato prima da Ludovica Nasti e poi dalla Girace. Non sappiamo chi sarà l’attrice nelle prossime stagioni della serie tv, né se sarà un’attrice giovane ed esordiente o una già affermata nel mondo della televisione e del cinema. Gaia ha poi aggiunto: “Spero che chi prenderà il mio posto la ami almeno un centesimo di quanto la amo io”.

È probabile che anche l’attrice che interpreta Elena possa cambiare nelle prossime stagioni. Riguardo questa notizia, però, non abbiamo ancora conferme.