Ascolti tv lunedì 17 febbraio 2020: L’amica geniale trionfa ancora con 6,5 milioni di telespettatori, pari al 27,8% di share

Come sono andati gli ascolti della serata di lunedì 17 febbraio 2020? C’era ancora una volta una sorta di scontro tra titani: da una parte L’amica geniale, dall’altra il Grande Fratello Vip. La scorsa settimana vinse la fiction di Rai Uno ed anche stavolta, come possiamo vedere dai dati appena emersi, la storia di Lila e Lenù ha vinto la sfida a distanza. Sì, perché stando a quanto emerge dalle ultime notizie, L’Amica Geniale – Storia del Nuovo Cognome ha catturato l’attenzione di 6.561.000 spettatori pari al 27.8% di share. Come è andata, invece, per il Grande Fratello Vip?

Ascolti tv lunedì 17 febbraio 2020: L’amica geniale vince sul Grande Fratello Vip

Se da un lato abbiamo avuto L’amica geniale, dall’altro c’era il Grande Fratello Vip su Canale 5. Siamo arrivati alla dodicesima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini e in questo lunedì l’hanno seguito 3.319.000 spettatori, ovvero il 19.5% di share.

Sulle altre reti c’erano, comunque, programmi interessanti. Vediamo insieme l’intera classifica relativa ai dati Auditel:

Su Rai2 la serie 9-1-1 ha interessato 1.188.000 spettatori pari al 5% di share.

Su Rai3 Presa Diretta ha ottenuto 1.076.000 spettatori pari al 4.2%

Su Rete4 Quarta Repubblica arriva a 829.000 spettatori con il 4.3% di share

Su Italia 1 Fast and Furious 5 ha conquistato 1.335.000 spettatori (5.9%)

Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 583.000 spettatori con uno share del 2.6%.

L’amica geniale, la serie tv Rai conquista il pubblico

La storia di Lila e Lenù è arrivata ormai alla seconda serie. “Storia del nuovo cognome” è il sottotitolo scelto quest’anno. Siamo arrivati al punto in cui, nella seconda puntata, le due protagoniste arrivano quasi ad odiarsi. Lila ha baciato Nino, che piace a Lenù. E adesso cosa succederà? Ne abbiamo parlato nell’articolo relativo alle anticipazioni sulla terza puntata della fiction. C’è già tantissima attesa.