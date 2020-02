Bugo ha parlato ai microfoni di Radio 1 in merito alla questione lite con Morgan, avuta durante Sanremo 2020. Ecco le parole del cantante.

Da quando nella penultima sera del Festival di Sanremo 2020 Bugo ha lasciato il palco dell’Ariston durante l’esibizione con Morgan, non si parla d’altro. Gli artisti hanno litigato furiosamente prima di andare in scena ed a distanza di tempo, la situazione continua ad essere bollente. La faida tra i due artisti, ex concorrenti della settantesima edizione dello show dedicato alla musica italiana, non si placa: Bugo ha parlato della questione ai microfoni di Radio 1, durante la trasmissione ‘Un giorno da Pecora’, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Ecco le sue parole.

Bugo replica a Morgan: “Richiesta imbarazzante. Non sono intervenuto subito perchè…”

La lite tra Bugo e Morgan dopo la squalifica a Sanremo 2020 non si placa: Cristian Bugatti è intervenuto ai microfoni di Radio 1, ospite di ‘Un giorno da pecora’, per svelare qualche dettaglio in più sul suo rapporto con Marco Castoldi. Tra i due artisti continua a non scorrere buon sangue e Bugo, senza peli sulla lingua, ha svelato che al momento non prevede un segno di pace.

Cosa è frullato nella testa di Bugo prima di abbandonare il palco dell’Ariston durante l’esibizione con Morgan? Il cantante ha rivelato: “Appena sentito l’attacco ho capito che c’era qualcosa che non andava. Non sono intervenuto subito perché volevo vedere fin dove arrivava. Per quanto mi riguarda va bene tutto, ma una cosa di quel genere non la accetto, piuttosto rinuncio ad un festival, i miei valori non sono queste porcate, e scusate il termine”.

Il cantante milanese ha poi aggiunto che la pace, se mai dovesse avvenire, succederà in via privata. Al momento non ha intenzione di farla, spiega, perchè quanto successo è stato troppo grande. Ha poi pizzicato Morgan: “Non basta certo andare in tv e dire ‘Bugo voglio rivederti’. Io non sono un ragazzino…“. Per concludere, ha dichiarato ai microfoni di Radio 1: “Non si può andare in tv dopo pochi giorni a dire facciamo pace se chiedi scusa a Sergio Endrigo: non devo chiedere scusa ad Endrigo, che non è un patrimonio di Morgan ma dell’umanità. Chiedere una cosa così dopo dieci giorni la trovo una cosa imbarazzante”.