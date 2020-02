Vieni da Me, festa dietro le quinte del programma di Caterina Balivo, cosa è successo e perché è iniziato il party.

Il programma di Caterina Balivo, Vieni da Me, ottiene sempre un grandissimo successo. I fan premiano la trasmissione pomeridiana di Caterina con ascolti e share in crescita, ma non è questo il motivo che si nasconde dietro ai festeggiamenti pubblicati nelle storie di Instagram di ieri della conduttrice.

Cosa è successo dietro le quinte di Vieni da Me

Terminata la puntata di ieri, 17 febbraio, di Vieni da Me, Caterina Balivo ha pubblicato delle storie dietro le quinte della trasmissione che hanno strappato diversi sorrisi ai fan. Caterina , avvolta in una pelliccia sintetica rosa, viene ripresa mentre ha in mano una bottiglia di qualcosa che pare essere spumante ed è pronta a stapparla. Attorno a lei tutti i collaboratori sono in festa, cantano e urlano. Il motivo di questa grande gioia qual è? Un altro ottimo risultato in termini di ascolti? Sicuramente sarà così, ma questa volta il motivo della festa è il compleanno di Anna, una delle collaboratrici del programma Vieni da Me. La storia è divertente, la festeggiata cerca di sfuggire agli schizzi di prosecco mentre Caterina, divertita, cerca invece di prenderla. Il tag sulla foto riporta il nome della festeggiata, Anna Nella, ma la donna ha il profilo Instagram privato e quindi non riusciamo a capire con sicurezza che ruolo abbia.

Una cosa però è certa. Caterina Balivo adora i suoi collaboratori. Praticamente tutti i giorni fa moltissime storie dietro le quinte di Vieni da Me in cui inquadra chi si occupa del suo look, del suo make up, dei suoi capelli. Del resto abbiamo capito una cosa con evidente certezza, Caterina è una donna famosa, una presentatrice di successo, ma è sempre rimasta molto umile, umana e pronta a sorridere a chiunque intrecci la sua vita.