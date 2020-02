Chi è Daniela D’Urso: la sorella di Barbara D’Urso che non tutti conoscono

Barbara D’Urso non ha solo una sorella, Eleonoro, ma ne ha due! Conosciamo meglio la sorella Daniela D’Urso e perché ultimamente è balzata agli onori delle cronache.

Tutti quanti conosciamo la famosa presentatrice tv, Barbara D’Urso. La donna è considerata praticamente la regina, insieme a Maria De Filippi, di Canale 5. Da anni si occupa del contenitore pomeridiano di Pomeriggio 5, a cui ha aggiunto Domenica Live e, da due anni anche il programma Live! Non è la D’Urso, in onda quest’anno la domenica sera. Sulla conduttrice sappiamo molte cose. Conosciamo, almeno di nome, i suoi figli, l’ex marito e anche la sorella Eleonora. Se vi diciamo però che Barbara ha anche un’altra sorella che si chiama Daniela?

Chi è Daniela D’Urso

Come riporta Caffeina Magazine, la regina di Mediaset, Barbara D’Urso ha una sorella, Eleonora di 41 anni. Le due hanno lo stesso padre, ma due madri diverse. La mamma di Barbara è mancata quando lei aveva solo 11 anni. Eleonora e Barbara quindi sono comunque cresciute insieme, ma accanto a loro c’era anche una terza sorella, Daniela. È una produttrice e consulente tv e, nel suo curriculum, vanta diversi programmi di successo. La donna un anno fa aveva commentato il fatto che moltissimi ex concorrenti e partecipanti dei programmi tv stavano insultando la sorella Barbara e si era nettamente scagliata a difesa della conduttrice di Live! Non è la D’Urso.

La polemica della sorella di Barbara D’Urso con Pietro Dalle Piane

Ora si torna a parlare di lei in quanto pare che la donna abbia deciso di denunciare Pietro Dalle Piane che, in passato, aveva tacciato Daniela di chiamarlo quando Barbara non c’era per fare delle feste nella loro casa. Dal canto suo la risposta della sorella D’Urso non si è fatta attendere e su Twitter, Daniela ha cinguettato una foto con la scritta: “La diffamazione è un reato” e sopra la scritta “E non è una battuta. Noi unite più che mai. Il resto è fuffa…”. Ora non sappiamo se a queste parole è seguita una denuncia vera e propria.

Sicuro è che la questione non rimarrà sospesa e tantomeno finirà nel dimenticatoio. Vedremo come si evolverà e se Barbara D’Urso inviterà la sorella o Pietro Dalle Piane in studio a confrontarsi.