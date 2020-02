Diletta Leotta, il vestito è super corto: piega le gambe sulla sedia e…

In questa sua ultima foto su Instagram, Diletta Leotta si lascia immortalare con indosso un vestito super corto, ma quando piega la gamba sulla sedia..

Terminata la sua magnifica esperienza al Festival di Sanremo, Diletta Leotta è ritornata ai suoi impegni di sempre. Non ci riferiamo, quindi, soltanto alla sua costante presenza sui maggiori campi di calcio, ma anche al programma radiofonico di cui, insieme ad una troupe da urlo, la catanese è la colonna portante. È proprio nella ‘stazione’ di Radio 105 che, pochissime ore fa, la conduttrice sportiva si è lasciata immortalare. Magnifica come sempre, la bellissima Leotta ha lasciato tutti senza parole con questo scatto davvero incredibile. Anche perché, per l’appuntamento odierno, la Leotta ha sfoggiato un look pazzesco. Lo si vede chiaramente da questa ultima foto condivisa sul suo canale social ufficiale. Indossa un vestito super corto, Diletta. Eppure, ciò che cattura l’attenzione è la posizione delle gambe. Ecco tutti i dettagli.

Diletta Leotta, vestito super corto: alza la gamba per sedersi ed Instagram s’infiamma

È solita condividere delle foto davvero deliziose, Diletta Leotta. Ed anche quest’ultima, pubblicata qualche ore fa, non è affatto da meno. Come dicevamo precedentemente, la giovane conduttrice sportiva si lascia immortalare durante il suo impegno quotidiano con il programma radiofonico a Radio 105. Come al solito, la siciliana è davvero splendida, c’è da ammetterlo. Anche perché, con indosso questo fantastico vestito super corto, la Leotta è più che splendida. Tuttavia, ciò che non può assolutamente passare inosservato è un dettaglio che spunta fuori quando, una volta seduta sulla sedia, Diletta è ‘costretta’ ad alzare la gamba. Ma siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

Ve l’avevamo detto che è splendida, Diletta Leotta. Anche perché, da come si può chiaramente vedere, il vestito è super corto ed è per questo motivo che, data la posizione da seduta, si vede chiaramente la gamba tonica e super allenata della giovanissima conduttrice.