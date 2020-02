Eleonora Giorgi, ospite nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 4, ha fatto una confessione ‘a sorpresa’ sui social: “Sto male”, cos’è successo

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. È stata una puntata molto accesa, ricca di sorprese e colpi di scena. I protagonisti in assoluto sono stati Patrick Pugliese e Antonella Elia, che hanno avuto una lite furiosa e la concorrente ha addirittura minacciato di abbandonare il programma. Serena Enardu, invece, ha perso il televoto ed ha dovuto abbandonare la casa e il suo Pago. Altri protagonisti della puntata sono stati Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. I due stanno facendo sognare i telespettatori di Canale 5 con la loro magnifica storia d’amore. Il gieffino ieri sera ha ricevuto una doppia sorpresa: nella casa più spiata d’Italia, infatti, sono entrati Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Se da una parte vedere il padre è stato una grande felicità, dall’altra la mamma ha portato non poche preoccupazioni per la coppia.

Eleonora Giorgi, la confessione dopo la puntata del GF VIP

Nella puntata andata in onda ieri sera del Grande Fratello Vip 4, la Giorgi è tornata nella casa più spiata d’Italia per fare un’altra sorpresa al figlio Paolo. Il conduttore Alfonso Signorini, però, ha mostrato anche uno stralcio dell’intervista rilasciata dalla donna al settimanale Chi. Nell’intervista la donna aveva dichiarato che i due ragazzi si erano incontrati in momenti diversi della loro vita e poi aveva aggiunto: “Ho come l’impressione che lei abbia bisogno di un altro tipo di uomo. Ma è ancora troppo presto per trarre delle conclusioni“. Ieri sera, durante la puntata del GF VIP 4, la donna ha chiarito: “Con i miei figli non ho mai emesso giudizi“. Le parole della Giorgi, però, hanno profondamente destabilizzato Clizia, che quando ha incontrato la donna ha confessato: “Quando ho letto l’intervista volevo scappare“. Dopo aver accompagnato i genitori alla porta, Paolo si è scusato con la sua fidanzata per le parole della mamma ed ha aggiunto: “Poteva farsi i fatti suoi“. Le sue parole ovviamente hanno scoraggiato la mamma, che appena tornata a casa si è sfogata sui social: “Sto male“. Secondo l’attrice, infatti, Paolo ha travisato il suo atteggiamento: “Non ho mai rilasciato interviste, solo a Signorini, invece lui pensa che io sia stata invadente“.

La Giorgi poi ha concluso l’intervento sui social, scrivendo: “Sono molto triste, vi prego non mandatemi più quei messaggi. Lo so anche io“. Non sappiamo a quali messaggi faccia riferimento l’attrice. Paolo avrà modo di chiarirsi con la mamma?