Serena Enardu ieri sera è stata eliminata dal GF VIP 4: ecco cosa ha fatto la fidanzata di Pacifico Settembre dopo l’eliminazione dal reality show

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. È stata una puntata molto accesa, ricca di sorprese e colpi di scena. Patrick Pugliese e Antonella Elia hanno avuto una lite furiosa e la concorrente ha addirittura minacciato di abbandonare il gioco. Paolo Ciavarro, invece, ha ricevuto una doppia sorpresa: nella casa più spiata d’Italia, infatti, sono entrati la mamma Eleonora Giorgi e il padre Massimo Ciavarro. Oltre ad abbracciare il figlio, i due genitori si sono presentati anche alla nuova fidanzata di Paolo, Clizia Incorvaia. In puntata ovviamente si è parlato anche della storia d’amore tra Serena e Pago. L’ex tronista di Uomini e Donne ha perso il televoto con Fabio Testi ed ha dovuto abbandonare la casa. Pacifico Settembre proseguirà l’avventura nella casa da solo e questa settimana dovrà affrontare il televoto con Licia Nunez.

GF VIP 4, cosa ha fatto Serena Enardu dopo l’eliminazione

Nella puntata andata in onda ieri sera del Grande Fratello Vip 4, la Enardu è stata definitivamente eliminata. L’ex tronista aveva già perso il televoto nella scorsa puntata contro Licia Nunez e ieri sera ha dovuto arrendersi anche a Fabio Testi. Il pubblico ha accolto con un tripudio di applausi la sua eliminazione. Serena purtroppo continua a pagare l’atteggiamento assunto nel villaggio di Temptation Island. La Enardu, inoltre, aveva avuto anche alcuni litigi all’interno della casa con Adriana Volpe e Fernanda Lessa, due concorrenti molto amate. Ieri sera Serena ha salutato Pago ed è giunta in studio, dove ha confessato le sue emozioni al conduttore Alfonso Signorini ed ha avuto un nuovo scontro con Adriana Volpe. Dopo la puntata ovviamente è tornata in albergo e si è riappropriata del suo cellulare. Questa mattina, la Enardu ha pubblicato alcune stories su Instagram, nelle quali ha dichiarato che, appena arrivata in albergo, ha chiamato suo figlio Tommaso ed ha parlato con lui fino alle 5 del mattino. Serena, inoltre, ha ringraziato tutti coloro che l’hanno sostenuta in questa avventura e riguardo Pago ha dichiarato: “Egoisticamente spero esca domani, ma lui merita di vincere il reality perchè è un grande uomo“.

Serena ha dichiarato di essere felicissima di aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip e soprattutto di aver riconquistato il suo fidanzato. Adesso non vede l’ora di riabbracciare la sorella, il figlio e i genitori. Pago invece, se non dovesse superare il televoto, potrà riabbracciarlo già venerdì sera, quando andrà in onda una nuova puntata del reality show.