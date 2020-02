GF Vip, Serena Enardu deve abbandonare la Casa: la reazione di Giovanni Conversano non passa inosservata.

Il pubblico ha deciso: è Serena Enardu la concorrente che deve abbandonare la casa del GF Vip questa sera. E stavolta definitivamente. Si, perché già la scorsa settimana Serena aveva perso il televoto, ma era rimasta ugualmente in Casa per una decisione del Grande Fratello. Stasera,però, la Enardu non ha avuto scelta: il pubblico ha deciso di salvare Fabio Testi, decretando la sua eliminazione dal gioco. Una decisione molto commentata sul web: il personaggio di Serena è , senza dubbio, uno dei più discussi del reality. E, tra i tanti commenti, non poteva mancare quello di Giovanni Conversano, ex fidanzato della Enardu. L’ex tronista ha pubblicato una story su Instagram che non è passata inosservata. Ecco le sue parole, apparse sui social subito dopo l’eliminazione.

GF Vip, Serena Enardu deve abbandonare la Casa: Giovanni Conversano commenta su Instagram

Serena Enardu ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip. Con grande dispiacere di Pago, il suo fidanzato, che resta un concorrente del reality. Ma con grande gioia di Giovanni Conversano, l’ex fidanzato della Enardu. Il bel pugliese si è ripetutamente scagliato contro la sua ex negli ultimi mesi. L’ultimo attacco è arrivato questa mattina a Mattino 5. E poteva mai mancare il commento di Giovanni dopo il verdetto delle nomination? La risposta è no. Ecco cosa ha pubblicato sul suo profilo non appena Serena è stata eliminata:

“Chi semina vento, raccoglie tempesta”, scrive Conversano, che sottolinea come Serena sia stata eliminata dal pubblico per ben tre volte, durante questa edizione del GF Vip. Per Giovanni, il vittimismo, l’ipocrisia e la menzogna della sua ex non hanno vinto questa sera. E voi, siete d’accordo con l’ex tronista o preferivate che Serena restasse in Casa?